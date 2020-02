Presentazione C39 Alfa Romeo 2020/ Formula 1: scopriamo la vettura di Raikkonen!

Questa mattina sulla pista di Barcellona assisteremo alla presentazione della nuova Alfa Romeo 2020: proprio poco prima del via dei test preseason 2020 della formula 1 sulla pista del Montmelò, ecco che ai box questa mattina si alzeranno i veli sulla nuova C39 di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi e certo siamo davvero impazienti di conoscere nei dettagli il nuovo gioiello della casa italiana, da quest’anno ribattezzata Alfa Romeo Racing Orlen, per l’arrivo del nuovo sponsor polacco. La scuderia di Vasseur anche quest’anno non ha pensato a una presentazione in grande stile, preferendo far parlare la pista: la cerimonia infatti inizierà solo alle ore 8,15 del mattino, ma ricordiamo che già alle ore 9,00 scatterà il semaforo verde che darà via alla prima giornata di test della Formula 1 aBarcellona e certo la nuove vettura di Raikkonen e Giovinazzi sarà pronta a partire dai box per mettere a tabella i nuovi giri. Gli appassionati certo non potranno lamentarsi: ai box ad alzare i veli sulla C39 saranno presenti tutti, dai due piloti ufficiali fino al nuovo tester Robert Kubica e poi non si dovrà attendere a lungo per vedere il nuovo gioiello Alfa Romeo già alla prova della pista. Dopo Ferrari e Alpha Tauri (ex Toro Rosso di Faenza), è tempo dunque di svelare un nuovo gioiello di origine italiana e l’attesa è dunque finalmente finita.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

Segnaliamo agli appassionati che non è stata prevista una diretta tv della presentazione dell’Alfa Romeo 2020, ma certo al canale dedicato Sky Sport Formula 1, che seguirà in esclusiva i test di Barcellona al via oggi, non mancherà di fare una capatina ai box del biscione per l’evento. Aggiungiamo che la scuderia sui propri canali social non mancherà di aggiornare i fan sulla nuova C39 e potrebbe essere disponibile su tali profili anche la diretta streaming video dell’unveiling, ancora non annunciata ufficialmente.

PRESENTAZIONE ALFA ROMEO 2020: LA NUOVA C39

Proprio sulla pista dove tra poco avranno luogo i primi test della Formula 1 del 2020 assisteremo alla presentazione della nuova Alfa Romeo 2020, cui siamo impazienti di vedere presto al banco di prova della pista. Pure va detto che la nuova C39 non sarà una completa sorpresa, perchè la vettura, sotto le mani di Kimi Raikkonen, si è già fatta vedere al grande pubblico nel giorno di San Valentino, quando la casa italo-svizzera ha deciso di svolgere sul tracciato di Fiorano i primi 100 km di test, permessi dalla Fia. Al circuito la nuova vettura del biscione si è fatta vedere con una livrea grigiorossa quasi “serpentesca” molto originale, ma chiaramente solo oggi si scopriranno i veri colori della prossima vettura di Raikkonen e Giovinazzi, con cui puntano certo a una stagione da protagonisti nella Formula 1. Non ci resta che attendere il grande momento quindi!.



