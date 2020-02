Presentazione Alpha Tauri 2020/ Formula 1, streaming video: ecco l’ex Toro Rosso

Eccoci alla presentazione dell’Alpha Tauri 2020, ovvero la più nota ex Toro Rosso: oggi venerdi 14 febbraio 20202 all’Hangar 7 dell’Aeroporto di Salisburgo, si alzeranno i veli dunque sulla prossima vettura di Daniil Kvyat e Pierre Gasly, per il campionato del mondo della Formula 1 che sta per accendersi. Dopo quindi anche la presentazione di Redbull e Ferrari, siamo dunque impazienti di scoprire il nuovo gioiello della casa di Faenza che da quest’anno ha cambiato nome, mantenendo il stretto legame con il team madre Redbull: non più dunque il nome italianizzato “scuderia Toro Rosso”, ma il nome di Scuderia Alpha Tauri, per promuovere il marchio di abbigliamento fondato dal 2016 sempre dalla società di base austriaca. E proprio per onorare le origine austriaca del team, ecco che per l’evento di oggi ci si è spostati a Salisburgo e solo tra poche ore conosceremo tutti i dettagli della vettura di Kvyat e Gasly.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

Ricordiamo agli appassionati che al momento non sono note indicazioni riguardanti una diretta tv della presentazione della Alpha Tauri 2020 anche se presumibilmente l’evento sarà disponibile in diretta streaming video sul sito e sui profili social del team, che pure non mancheranno di fornire ampi aggiornamenti sulla cerimonia. Possibili collegamenti da Salisburgo anche con Sky, che tramite il suo canale dedicato Sky Sport Formula 1, dovrebbe fornire aggiornamenti sulla nuova vettura di Kvyat e Gasly.

PRESENTAZIONE ALPHA TAURI 2020: LE AMBIZIONI PER LA PROSSIMA STAGIONE DI FORMULA 1

Siamo in attesa di conoscere tutti i nuovi dettagli della nuova vettura di Kvyat e Gasly, che certo si prefigge di migliorare quanto già di buono fatto e ricevuto nella passata stagione della F1, chiusa però con qualche alto e basso di troppo. Alla vigilia della presentazione dell’Alpha Tauri 2020 infatti ricordiamo bene il buon inizio di campionato, con il piazzamento a punti in Australia del russo, oltre che il buon risultato entro la top ten ottenuta da Albon in Cina poco dopo. La prima vera gioia per la casa Toro Rosso arriva però in Germania con il terzo gradino del podio di Kvyat: uno squillo prima del nuovo down di risultati e dello scambio Albon-Gasly vissuto a partire dal Gp del Belgio con la Redbull. Poche le emozioni poi nella parte finale di stagione, che si salva però solo per il secondo gradino del podio occupato proprio dal neo arrivato francese, al Gp del Brasile. Per la stagione 2020 della Formula 1 però si chiude alla nuova vettura Alpha Tauri, maggiore costanza in positivo nei risultati e magari anche qualche podio in più: i piloti ci sono e manca solo auto all’altezza di tali ambizioni: lo sarà la nuova motorizzata Honda RA620H?



