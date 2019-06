Presentazione Ettore Messina Olimpia Milano/ Diretta streaming conferenza stampa

La presentazione di Ettore Messina come nuovo allenatore dell’Olimpia Milano segna l’inizio di una nuova era per la squadra del patron Giorgio Armani. Innanzitutto, va ricordato che la presentazione di Messina in programma alle ore 15.00 di oggi pomeriggio mercoledì 19 giugno presso la sede dell’Olimpia al Mediolanum Forum di Assago non segna “solo” l’inizio dell’avventura del nuovo allenatore dell’Olimpia Milano, perché Ettore Messina è stato nominato “President of Basketball Operations”, oltre che capo allenatore della prima squadra per i prossimi tre anni e sarà dunque il capo di tutta l’area tecnica, con ampi poteri ad esempio anche in sede di mercato. Una svolta netta dopo le delusioni dell’ultima stagione vissuta sotto la guida di Simone Pianigiani, con la vittoria della Supercoppa Italiana che certo non basta a cancellare le delusioni accumulate nelle tre competizioni maggiori – eliminazione ai quarti di Coppa Italia, nelle semifinali dei playoff scudetto e nella stagione regolare di Eurolega.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PRESENTAZIONE DI ETTORE MESSINA

Dobbiamo segnalare che la presentazione di Ettore Messina all’Olimpia Milano non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali televisivi, di conseguenza il principale punto di riferimento per tifosi e appassionati saranno il sito Internet ufficiale e i profili dell’Olimpia Milano sui vari social network.

PRESENTAZIONE ETTORE MESSINA OLIMPIA MILANO: IL NUOVO ALLENATORE

Ettore Messina a dire il vero non ha bisogno di particolari presentazioni, basta il nome che è uno dei più importanti nel mondo del basket. Nato a Catania il 30 settembre 1959, Ettore Messina vanta nel suo palmarès ben ventotto trofei con i club, compresi quattro campionati italiani tra Virtus Bologna e Treviso, sei campionati russi con il Cska Mosca, quattro Eurolega (due con la Virtus Bologna e altrettante con il Cska Mosca), una Coppa delle Coppe con la Virtus Bologna e tre VTB United League con il Cska Mosca. Nel nostro Paese Messina ha vinto anche sette Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, fra Virtus Bologna e Treviso. Sulla panchina della Nazionale negli anni Novanta ha vinto un oro ai Giochi del Mediterraneo e un argento agli Europei 1997. Nel suo sterminato curriculum, anche una doppia esperienza in NBA, prima come consulente dei Los Angeles Lakers e poi come assistente di Gregg Popovich ai San Antonio Spurs. Adesso l’avventura all’Olimpia Milano, nella quale Ettore Messina avrà in mano tutta la gestione tecnica: la rifondazione sarà totalmente affidata a lui.



