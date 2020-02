Presentazione Red Bull 2020/ Formula 1 info streaming video tv: la nuova monoposto

Oggi, mercoledì 12 febbraio, è il giorno della presentazione della Red Bull 2020, una delle monoposto naturalmente più attese per il Mondiale di Formula 1 che comincerà fra circa un mese a Melbourne. Dunque la Red Bull è una delle prime scuderie a svelarsi in vista della stagione che vedrà Max Verstappen certamente fra i protagonisti più attesi, tuttavia la presentazione della Red Bull si annuncia in tono minore. Se ieri la Ferrari ha debuttato a teatro, oggi per le ‘lattine’ anglo-austriache dovrebbe essere un semplicissimo shakedown direttamente sul circuito di Silverstone: Red Bull dunque punta all’essenziale, per lo spettacolo ci sarà tempo in pista – o almeno così sperano nel team di Max Verstappen, che ha lasciato intendere come questo deve essere l’anno giusto per lottare fino in fondo per il titolo iridato, come alla Red Bull non riesce più da qualche anno, sperando che Alexander Albon possa essere una spalla all’altezza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA NUOVA RED BULL 2020

Formalità ridotte al minimo per la presentazione della Red Bull 2020 di Formula 1, di conseguenza non risultano informazioni circa una diretta tv e nemmeno una diretta streaming video dell’evento. Bisognerà dunque tenere d’occhio il sito Internet e i profili social ufficiali della Red Bull, che certamente pubblicherà foto e video della sua nuova monoposto in occasione del momento in cui a Silverstone verranno tolti i veli dalla vettura.

PRESENTAZIONE RED BULL 2020: QUALE STAGIONE CI ATTENDE?

La presentazione della Red Bull 2020, per quanto molto essenziale, meriterà comunque di essere seguita con attenzione, perché non c’è dubbio che si altissima l’attesa circa questa vettura. Nel mondo della Formula 1 infatti la Red Bull è considerata la possibile mina vagante ai massimi livelli per il 2020: già l’anno scorso, dopo un inizio in tono minore, Max Verstappen è riuscito a chiudere il Mondiale al terzo posto davanti ai due piloti della Ferrari conquistando tre vittorie, altri sei podi e due pole position, tra l’altro le prime della carriera per il pilota olandese. L’obiettivo della Red Bull è di conseguenza quello di essere competitiva fin da subito per cercare di lottare anche con la Mercedes e Lewis Hamilton. Con il supporto della Honda dunque si vuole cercare l’ultimo salto di qualità, per di più necessario per trattenere Verstappen alla Red Bull anche in futuro: Max ha la vittoria come unico obiettivo, nel 2021 tutto potrebbe cambiare in Formula 1 e di conseguenza il rendimento del 2020 potrebbe avere un peso determinante sulle scelte successive di tutti i big.



