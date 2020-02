Presentazione VF20 Haas 2020/ Formula 1: scopriamo la vettura di Grosjean e Magnussen

Oggi, mercoledi 19 febbraio 2020 assisteremo alla presentazione ufficiale della VF20, la nuova Haas per la stagione 2020 della formula 1: solo pochi minuti prima del via della prima giornata di test preseason sulla pista del Montmelò dunque Grosjean e Magnussen sveleranno il nuovo gioiello della casa americana e dunque e siamo ben impazienti di conoscer nel dettaglio la nuova vettura americana, l’ultima che manca all’appello. Va però. subito detto che, già nei giorni scorsi, il team a stelle e strisce ci ha regalato non poche anticipazioni sulla nuova VF20, le cui prime foto in render 3D sono state pubblicate dalla scuderia stessa sui propri profili social almeno una decina di giorni fa. In vista della stagione 2020 della Formula 1 la Haas, che pure ha subito confermato Romain Grosjean come Kevin Magnussen come piloti ufficiali della stagione, ha preferito giocare di anticipo, riuscendo a preparare la vettura con un buon anticipo. I tifosi della casa americana dunque non sono oggi col fiato sospeso, perchè ci si conoscono i dettagli della nuova vettura, come pure della livrea, profondamente rinnovata nei colori. Dopo pure i primi km fatti nel giorni scorsi del filming day (occorso sempre qui al Montmelò di Barcellona), manca solo il battesimo della pista e i primi test ufficiali della formula 1 per la VF20.

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME ASSISTERE ALL’EVENTO

Segnaliamo agli appassionati che non è prevista una diretta tv o la diretta streaming video della presentazione della VF20 Haas 2020, ma di certo il team americano non mancherà di aggiornare con dovizia di particolare i suoi fan tramite i canali social, Aggiungiamo che aggiornamenti dovrebbero essere disponibili anche sul canale dedicato Sky Sport Formula 1, che avendo la trasmissione esclusiva dei test di F1 di Barcellona, certo non mancherà di fare una capatina anche ai box di Grosjean e Magnussen per vedere la nuova vettura.

PRESENTAZIONE HAAS 2020: LA NUOVA LIVREA E I NUOVI COLORI

Come riferito prima, già da tempo abbiamo sotto gli occhi le immagini della nuova VF20 di Grosjean e Magnussen e non ci attendiamo oggi, all’unveiling della nuova VF20 (che verrà scoperta solo poco prima il via ufficiale dei test preseason della formula 1 a Barcellona)l, grosse novità rispetto a quanto visto nei primi rendering diffusi dalla stessa casa americana. Pure però siamo ben impazienti di conoscere meglio il nuovo gioiello a stelle strisce, che già presenta una livrea tutta nuova rispetto alla stagione 2019. La nuova Haas infatti perde i colori nero e oro che la caratterizzavano (ha infatti lasciato lo sponsor Rich Energy), per convertirsi a un più classico ed elegante mix bianco-nero, con alcuni importati dettagli rosso intenso. La linea ricorda poi in grandi parti la precedente vettura, ma si spera che i meccanici abbiano fatto cospicui miglioramenti nella messa a punto, tallone d’achille del team nella stagione 2019 della formula 1. Per scoprirlo non ci resterà che attendere il battesimo della pista!



