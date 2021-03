Presentazione Williams Formula 1 2021/ Streaming video tv: si svela la FW43B

PRESENTAZIONE WILLIAMS FORMULA 1 2021: ALLA SCOPERTA DELLA NUOVA MONOPOSTO

Oggi venerdì 19 febbraio è il giorno della presentazione della Williams Formula 1 2021, la nuova monoposto della scuderia britannica che ormai da molti anni naviga purtroppo nelle retrovie delle classifiche della Formula 1, ma resta naturalmente un nome leggendario dell’automobilismo mondiale. La nuova Williams gareggerà nel Mondiale di Formula 1 che inizierà a fine marzo in Bahrain con i piloti George Russell e Nicholas Latifi e soprattutto attorno al talento britannico c’è grande attesa, anche se è difficile immaginare una Williams grande protagonista della stagione. In epoca Covid questo genere di eventi è cambiato molto, ma resta intatta la curiosità attorno alla presentazione della Williams Formula 1 2021, che infatti si segnalerà per una caratteristica decisamente intrigante. I fan di tutto il mondo potranno dare il primo sguardo alla nuova Williams FW43B in realtà aumentata utilizzando una apposita app dedicata, che proietta un modello 3D a grandezza naturale della monoposto 2021 della Williams nelle loro case. L’app si chiama ‘Williams Racing AR Launch 2021’ e sarà disponibile sia nell’App Store di Apple sia sui dispositivi Android.

PRESENTAZIONE WILLIAMS FORMULA 1 2021 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La presentazione della Williams Formula 1 2021 sarà offerta oggi, venerdì 5 marzo, alle ore 15.00 del pomeriggio tramite una diretta streaming video sui canali ufficiali della scuderia inglese, che dunque garantirà a tifosi ed appassionati – magari in 3D tramite la realtà aumentata – di poter seguire nonostante le limitazioni Covid l’evento in cui Williams svelerà le monoposto e presenterà i piloti che gareggeranno nel prossimo Campionato Mondiale di Formula 1. Quanto a una diretta tv, non ne sarà prevista una vera e propria, ma sicuramente Sky Sport, che detiene i diritti della Formula 1, seguirà la presentazione Williams 2021 con grande attenzione.

PRESENTAZIONE WILLIAMS FORMULA 1 2021: IL CONTESTO

Verso la presentazione della Williams Formula 1 2021, dobbiamo dire che la situazione della scuderia britannica appare meno intrigante rispetto al fascino di questa presentazione in 3D nelle case di tifosi e appassionati tramite la realtà aumentata. Se da questo punto di vista la Williams è all’avanguardia, dobbiamo dire purtroppo che ormai da diverse stagioni la gloriosa scuderia fondata da Sir Frank Williams langue in fondo alle classifiche della Formula 1. Gli ultimi momenti di gloria erano arrivati negli anni con Felipe Massa e Valtteri Bottas, poi c’è stato un crollo e ormai per la Williams sembra già un’impresa riuscire ad andare a punti nel corso dell’intero Mondiale. Nel 2020 questo pur modesto traguardo è stato fallito: zero punti in tutto l’anno, nulla da fare pure nella lotta con Alfa Romeo e Haas, che almeno avevano raccolto rispettivamente 8 e 3 punti, lasciando la Williams decima e ultima nel Mondiale Costruttori. L’unico piccolo momento di gloria per un pilota Williams fu quando Russell in Bahrain guidò la Mercedes al posto di Hamilton, ma una gara decisamente sfortunata lo relegò al nono posto, comunque unici punti stagionali ovviamente per il giovane talento inglese.



