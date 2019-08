Previsioni meteo: accenno di autunno/ Aria fresca dalla Francia: la situazione

Le previsioni meteo per i primi giorni di settembre non promettono nulla di buono, visto che, stando agli esperti, è molto probabile che sull’Italia possa fare capolino un accenno di autunno, con maltempo e calo termico. Lo sottolineano in particolare i colleghi di 3BMeteo secondo cui già dal fine settimana in corso, è fortemente probabile il verificarsi di una forte instabilità a causa di una saccatura posizionata sul basso Tirreno. Questa, unita alla discesa di un fronte freddo proveniente dalla Francia, porterà temporali e calo delle temperature inizialmente al nord, quindi al centro, sulle isole e al sud. Per quanto riguarda i dettagli di lunedì 2 settembre, possibili temporali sulle Alpi che scenderanno poi fino alla Val Padana, inizialmente nelle aree centro-orientali, quindi in Emilia, basso Piemonte, e arrivando fino alla Liguria. Una volta che tale fronte nordico aggancerà la saccatura sul Tirreno, si innescheranno dei temporali anche nelle regioni del centro sud, che dovrebbero comunque diminuire in serata.

PREVISIONI METEO: ACCENNO DI AUTUNNO

Nella giornata di martedì la situazione di instabilità proseguirà, abbandonando il nord, e coinvolgendo maggiormente il centro e il sud, con piogge, temporali e temperature in diminuzione. Secondo gli esperti tale situazione di incertezza potrebbe migliorare da mercoledì 4 settembre, quando l’alta pressione potrebbe risalire e guadagnare terreno, anche se non sono da escludere altri rovesci e temporali in particolare sulle due isole maggiori, leggasi Sardegna e Sicilia, nonché sulle regioni più a sud come Puglia, Calabria e Basilicata. Nel resto dell’Italia, invece, il tempo dovrebbe essere più gradevole con temperature di nuovo in risalita, salvo qualche zona montuosa delle Alpi. La tendenza, ovviamente, è quella di un lento arrivederci dell’estate per lasciare spazio all’autunno. Una stagione calda 2019 senza dubbio degna di nota, visto che fin da giugno è esplosa con temperature da record (anche superiori ai 40 gradi), per poi perdurare per praticamente tre mesi, facendo felici turisti e operatori del settore.

