Preziosi vende il Genoa?/ “Sono stanco, la trattativa è seria. Non posso lasciare…”

Enrico Preziosi vende il Genoa? Dopo la chiusura della finestra di calciomercato estiva, il patron del Genoa, Enrico Preziosi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Telenord, in cui ha analizzato la situazione societaria e ha parlato di una trattativa che prosegue in maniera avanzata per vendere il club. Il numero uno rossoblu ha quindi confermato che c’è un reale interesse di un interlocutore per rilevare le quote del club.

Preziosi è fiducioso: “L’interlocutore è serio e mi aspetto che questa serietà porti a fatti concreti per voltare e dare un futuro al Genoa diverso da quello che altri si aspettavano”. Una situazione che ormai si protrae da tempo, ma che finalmente sembra essere vicina ad una conclusione: “Sono abbastanza stanco e spero che stavolta ci siano le basi”. Il Presidente genoano vuole avere certezze sul suo successore: “Non posso lasciare il Genoa in mano a degli sprovveduti. Ha la sua storia e merita quel rispetto che io gli ho sempre riservato”.

Dopo aver parlato del futuro societario e della volontà di voler vendere il Genoa, Enrico Preziosi ha analizzato la finestra di calciomercato da poco conclusa, che ha visto i rossoblu tra i protagonisti. Dopo le due sconfitte in campionato, nell’ultimo giorno disponibile, il Genoa ha tesserato: Nikola Maksimovic (arrivato a parametro zero dal Napoli), Felipe Caicedo (a titolo definitivo dalla Lazio), Abdoulaye Touré (proveniente dal Nantes) e negli ultimi minuti a disposizione ha completato l’acquisto di Mohamed Fares (prestito con diritto di riscatto dalla Lazio).

Preziosi si dice soddisfatto, e ai microfoni di Telenord dichiara: “Penso che abbiamo fatto una campagna acquisti con giocatori importanti”. Secondo il Presidente del Genoa, non si tratta di scommesse ma di calciatori già affermati. Enrico Preziosi conclude con quello che secondo lui è stato l’acquisto più importante del suo club: “Il mio miglior acquisto è stato Destro”.



