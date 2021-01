Primo nato 2021: una bambina o un maschietto?/ Ecco il bimbo del momento

Chi sarà il primo nato di oggi, primo gennaio 2021? Lo scopriremo fra poche ore quando verrà comunicato dai telegiornali di tutta Italia e dai vari quotidiani, appunto il nome del primo bimbo venuto al mondo nel Belpaese. Di solito se la giocano sul filo di lana, e mentre le persone nelle case alzano i calici al cielo per i brindisi, pochi secondi fanno la differenza per il primo nato nel 2021, e chi si aggiudica quindi lo scettro di bambino più famoso del momento.

L’anno scorso questo primato era andato ad una bella bimba, la piccola Bianca, che era stata partorita dalla 41enne Ilaria presso la casa di cura Santa Famiglia in Roma, a meno di un minuto dallo scoccare della mezzanotte. Ilaria è stata così la prima nata del 2020 ma anche il primo bimbo nato in Italia nel decennio, una piccola nata in salute e di ben 3,590 kg. In attesa di capire chi sarà il fortunato per il 2021 andiamo a cercare di capire come potrebbe chiamarsi lo stesso, scoprendo il trend dei nomi più gettonati per l’anno da poco passato.

PRIMO NATO NEL 2021: PREVISTE MIGLIAIA DI NASCITE IN MENO CAUSA COVID

Fra le femminucce il più gettonato è stato Emma, seguito da Greta e Carlotta, nomi che hanno un certo fascino dal sapore antico, mentre fra i maschietti, spazio a Leonardo, un evergreen, ma anche Alberto e Leone, quest’ultimo, molto reso famoso soprattutto dal figlio della coppia italiana più social, leggasi Chiara Ferragni e Fedez, il cui figlio si chiama proprio così, e già nome molto in voga anche nel 2019. Fra i nomi più noti nel 2020 anche Frida, decisamente particolare, ma anche dei classici come Andrea e Matteo, nonché Aurora e Vida. Attenzione anche a Cristiano, molto probabilmente in riferimento al campionissimo della Juventus, Cristiano Ronaldo. In attesa di conoscere il primo nato del 2021, è possibile ipotizzare quanti bimbi nasceranno nel corso di questo nuovo anno? L’Istat, recentemente, ha parlato di un brusco calo delle nascite a causa della pandemia di covid e della relativa incertezza sanitaria e soprattutto economica. «Recenti simulazioni – spiegava l’Istituto di statistica lo scorso luglio 2020 – che tengono conto del clima di incertezza e paura associato alla pandemia in atto, mettono in luce un suo primo effetto nell’immediato futuro; un calo che dovrebbe mantenersi nell’ordine di poco meno di 10 mila nati, ripartiti per un terzo nel 2020 e per due terzi nel 2021». Nel caso più sfavorevole le nascite per il 2021 dovrebbero essere di circa 396mila in meno rispetto al 2019.



