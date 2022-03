Priscilla, alias Mariano Gallo, chi è la drag queen/ “Ci completiamo…”

Priscilla, celebre drag queen nata dal suo alter ego Mariano Gallo, torna oggi nel programma di Francesca Fialdini, Da noi a ruota libera. Un ritorno gradito dopo le ultime ospitate in cui Priscilla ha dovuto fare chiarezza sulla sua reale identità, cercando di far capire al pubblico di Rai1 come lei e Mariano siano effettivamente la stessa persona. La nascita di Priscilla la deve a una bambola, una Barbie “pezzotta”, ovvero contraffatta, regalata a Mariano dalla nonna Enza all’età di 5 anni e quando i genitori, molto arrabbiati, chiesero spiegazioni, la donna commentò: “Il bambino la voleva”.

Jessica Selassié: "Barù mi piace. Primo bacio? Arriverà"/ "Lui vuole vedermi..."

Il performer a Vanity Fair ha spiegato: “È stato il mio coming out silenzioso”. Priscilla l’abbiamo conosciuta in Drag Race Italia, nel ruolo di giudice ma a livello umano è stato utile conoscerlo sia nei suoi panni di drag che in quelli di Mariano proprio dalla Fialdini. “Mi avvolgevo nelle lenzuola per trasformarle in abiti improbabili ed esibirmi davanti allo specchio, con salti e piroette. Mi sentivo Rudolf Nureyev ed ero davvero felice”, ha ricordato Mariano pensando a lui da piccolo.

NEK, INCIDENTE ALLA MANO/ "Con la coda dell’occhio vidi mio padre morto: mi disse…"

Chi è drag queen Priscilla: Mariano Gallo e il suo ruolo in Grecia

Mariano Gallo e Priscilla: cosa rappresenta per lui la drag queen? “La mia parte femminile e stravagante, quella senza maschera che mi rende sicuro di me. Mariano invece è timido, introverso e non ama la confusione. Ci completiamo, ma lei mi ha privato della vita sociale, ecco perché sono ancora zitello”, ha commentato. Mariano ha ammesso di non aver mai frequentato un’altra drag: “due primedonne sotto lo stesso tetto finirebbero ai ferri corti”; ha scherzato.

Priscilla è molto conosciuta in Grecia, dopo per sei mesi all’anno si esibisce a Mykonos: “Mi sentivo chiamare “femminiello” e “ricchione”, Priscilla si è stancata di lavorare in locali bui, di nicchia, come se quello fosse uno show perverso. In Grecia, invece, i bambini a bordo piscina urlano e applaudono”, ha spiegato.

ILARY BLASI E FRANCESCO TOTTI IN CRISI?/ Lei: "Giornali hanno fatto figura di m*rda!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA