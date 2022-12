Probabili formazioni Almeria Lazio/ Diretta tv, dubbio su Luis Alberto (amichevole)

PROBABILI FORMAZIONI ALMERIA LAZIO: CHI GIOCA L’AMICHEVOLE?

Le probabili formazioni di Almeria Lazio ci portano a parlare dell’ultima amichevole che la squadra biancoceleste gioca come preparazione alla ripresa delle ostilità: siamo al Power Horse, l’impianto della società andalusa, e si scende in campo alle ore 18:30 di giovedì 22 dicembre. Si tornerà poi a Formello per gli ultimi dettagli, intanto la Lazio è già stata in Turchia e adesso affronta una partita contro una squadra spagnola che abbiamo già visto impegnata contro una nostra rappresentante, nello specifico lo scorso venerdì quando ha pareggiato contro il Torino.

La Lazio in campionato dovrà provare a riprendere il filo del discorso: Maurizio Sarri è in corsa per un posto nella prossima Champions League ma l’ultima prima della sosta è stata pessima, uno 0-3 sul campo della sua ex Juventus. Da ricordare poi che i biancocelesti saranno impegnati nel playoff di Conference League contro il Cluj, ma per il momento andiamo a valutare le scelte che i due allenatori potrebbero compiere per questa amichevole del Power Horse, prendendoci del tempo per leggere in maniera dettagliata le probabili formazioni di Almeria Lazio.

La diretta tv di Almeria Lazio sarà disponibile, anche se solo per gli abbonati alla televisione satellitare: la partita amichevole dei biancocelesti verrà infatti mandata in onda da Sky Sport Football, canale che fa parte del bouquet di Sky e che trovate al numero 203 del decoder. In assenza di un televisore sarà possibile assistere al match tramite il consueto servizio di diretta streaming video – sempre riservato ai clienti – che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ALMERIA LAZIO

GLI 11 DI RUBI

Rubi, allenatore della squadra andalusa, affronta Almeria Lazio con il 4-2-3-1 ma bisogna valutare i giocatori che saranno in campo. Proviamo a puntare su una difesa con Kaiky e Chumi centrali a fare da schermo per il portiere Fuolì, mentre i due terzini sarebbero Puigmal a destra e Centelles a sinistra. In mezzo al campo la cerniera potrebbe prevedere Svidersky in coppia con Samu Costa o Eguaras, senza dimenticarsi di altri elementi come De La Hoz, Melero e Gui Guedes, poi ecco il reparto avanzato nel quale Ramazani può agire come esterno destro con Lazaro schierato sull’altro versante, qui la prima alternativa sarebbe Embarba. In posizione centrale tra le linee potremmo avere Portillo, come centravanti sembra essere ballottaggio tra il capocannoniere (si fa per dire, avendo segnato solo 3 gol) El Bilal Touré (che sarà squalificato per la ripresa della Liga) e Dyego Sousa

LE SCELTE DI SARRI

Sarri ha ritrovato un Immobile in ottima forma e potrebbe dargli ancora spazio in Almeria Lazio: dipenderà ovviamente dalle valutazioni, alla fine il bomber potrebbe anche iniziare dalla panchina e, qualora fosse così, il ruolo di centravanti potrebbe andare a Felipe Anderson che agirebbe appunto come falso nove, con Pedro che correrebbe su una corsia e Cancellieri che invece sarebbe sull’altra. A centrocampo è rientrato Sergej Milinkovic-Savic, ma le scelte di Sarri per l’amichevole in terra andalusa possono comunque essere diverse: si valuta eventualmente una zona mediana con Marcos Antonio schierato in cabina di regia e una coppia di mezzali con Basic e Luis Alberto, tanta qualità e lo spagnolo che vuole capire se possa essere ancora utile a questa squadra, soprattutto al suo allenatore. In difesa, Luis Maximiano potrebbe andare tra i pali ed essere protetto da una coppia centrale formata da Casale e Alessio Romagnoli; sulle fasce laterali avremo la possibilità di vedere Hysaj e Marusic.

PROBABILI FORMAZIONI ALMERIA LAZIO: IL TABELLINO

ALMERIA (4-2-3-1): Fuolì; Puigmal, Kaiky, Chumi, Centelles; Samu Costa, Svidersky; Ramazani, Portillo, Lazaro; Dyego Sousa. Allenatore: Rubi

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Hysaj, Casale, A. Romagnoli, Marusic; Basic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Cancellieri. Allenatore: Maurizio Sarri











