Probabili formazioni Argentina Brasile/ Quote: due tridenti di lusso

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA BRASILE: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Argentina Brasile ci accompagnano verso la sfida di lusso che stanotte catalizzerà l’attenzione degli appassionati di calcio in tutto il mondo. In palio tre punti per le qualificazioni mondiali verso Qatar 2022, se vogliamo nemmeno così importanti perché i verdeoro sono già matematicamente promossi mentre all’Albiceleste manca solo l’ufficialità, ma questo non toglie nulla al fascino di una partita sempre sentitissima.

Negli ultimi mesi la rivalità è ulteriormente cresciuta: a luglio l’Argentina ha vinto a Rio de Janeiro la finale di Copa America contro i padroni di casa del Brasile, mentre a settembre c’è stata una brutta pagina, la partita sospesa dopo pochi minuti a causa dell’intervento delle autorità brasiliane che hanno accusato alcuni giocatori argentini di avere violato le regole della quarantena Covid. Insomma, questa è una partita mai banale e allora noi andiamo a scoprire tutte le ultime notizie sulle probabili formazioni di Argentina Brasile.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Argentina Brasile in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Favoriti i padroni di casa argentini, il segno 1 è dunque quotato a 2,30, mentre si sale ma non di molto per le altre due ipotesi: il segno X è quotato a 3,05 ed infine il segno 2 per la vittoria del Brasile varrebbe 3,15 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA BRASILE

LE MOSSE DI SCALONI

Nelle probabili formazioni di Argentina Brasile, ecco che l’allenatore di casa Lionel Scaloni sembra avere le idee piuttosto chiare in vista della partita a San Juan. L’Argentina punterà su un modulo 4-3-3 ad evidente trazione offensiva, dal momento che il tridente d’attacco dell’Albiceleste campione del Sudamerica dovrebbe essere formato da Messi, Lautaro Martinez e Di Maria.

Per quanto riguarda invece gli altri reparti, l’Argentina dovrebbe schierare in porta Martinez; davanti a lui la difesa a quattro formata da Molina come terzino destro, Romero e Otamendi centrali e Tagliafico a sinistra; a centrocampo invece ci sarà il terzetto che dal primo minuto dovrebbe essere formato da Lo Celso, Paredes e De Paul, anche qui nomi di primo piano.

LE SCELTE DI TITE

Sul fronte verdeoro, che cosa ci possono invece dire le probabili formazioni di Argentina Brasile? Dal punto di vista tattico, si annuncia un duello speculare perché anche il Brasile del c.t. Tite dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3 come riferimento. Anche qui, presentiamo subito l’attacco con i tre favoriti per le maglie nel tridente che sono Raphinha, Gabriel Jesus e Neymar.

In porta invece il titolare verdeoro sarà certamente Alisson; davanti a lui, ecco la difesa a quattro composta da Danilo terzino destro, i due centrali Thiago Silva e Marquinhos, infine l’altro juventino Alex Sandro a sinistra. A centrocampo invece il terzetto titolare del Brasile potrebbe vedere in azione Fred, Fabinho e Paquetá.

IL TABELLINO

ARGENTINA (4-3-3): Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Lo Celso, Paredes, De Paul; Messi, Lautaro, Di Maria. Ct. Scaloni.

BRASILE (4-3-3): Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Fred, Fabinho, Paquetá; Raphinha, Gabriel Jesus, Neymar. Ct. Tite.

