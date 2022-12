Probabili formazioni Atalanta AZ Alkmaar/ Gasperini chi schiera? (amichevole)

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA AZ ALKMAAR: CHI SCENDE IN CAMPO?

Leggiamo le probabili formazioni di Atalanta AZ Alkmaar per avvicinarci alla partita amichevole che questa sera ci terrà compagnia dal Gewiss Stadium di Bergamo. La Dea nerazzurra di Gian Piero Gasperini completa l’intenso programma di impegni nella pausa invernale con un ultimo tocco internazionale, ospitando gli olandesi dell’AZ Alkmaar. Scelta non a caso, considerando che la Dea ha una folta “colonia” di giocatori olandesi, a partire dal grande ex Teun Koopmeiners.

Naturalmente, ormai a meno di una settimana dalla ripartenza del campionato, questa sarà una “prova generale” per l’Atalanta. La Dea arriva alla ripartenza sulla scia di alcuni ottimi risultati nelle precedenti amichevoli e la speranza quella di rivedere la Dea ottima protagonista della prima parte del campionato, spazzando via invece il ricordo del netto calo vissuto dagli orobici appena prima della sosta. I diversi test internazionali di queste settimane hanno permesso all’Atalanta di continuare a sentire aria d’Europa anche in una stagione senza coppe, ormai una rarità per la Dea nell’epoca del Gasp, ma adesso scopriamo le ultime notizie circa le probabili formazioni di Atalanta AZ Alkmaar per quanto riguarda i nerazzurri.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA AZ ALKMAAR

LE SCELTE DI GASPERINI

Cosa ci dicono quindi le probabili formazioni di Atalanta AZ Alkmaar? Per Gian Piero Gasperini. Immaginiamo in campo gli olandesi De Roon e Koopmeiners sebbene siano tornati da poco dai Mondiali – ma li abbiamo già visti anche prima di Natale contro il Betis. Il cuore della mediana dunque è cosa fatta, mentre sugli esterni indichiamo Maehle a destra e uno tra Ruggeri e Soppy a sinistra, considerando che il terzo olandese Hateboer è invece infortunato.

Con queste scelte, la difesa davanti al portiere Musso potrebbe essere formata da tre uomini: scegliamo Toloi, Palomino e Djimsiti, con il jolly Scalvini che d’altronde potrebbe giocare anche a centrocampo, mentre vanno valutate le condizioni di Demiral, altro acciaccato in casa Dea. Il dilemma più grande riguarda però l’attacco, dove le possibili soluzioni abbondano per l’Atalanta: scegliamo Malinovskyi e Lookman (che hanno giocato poco o niente contro il Betis) a supporto di Duvan Zapata, ma ci sono diversi uomini che sperano di essere titolari, da Ederson a Muriel, da Hojlund fino a Boga.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA AZ ALKMAAR: IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Malinovskyi, Lookman; Zapata. All. Gasperini.











