Probabili formazioni Atalanta Juventus/ Diretta tv: Alex Sandro squalificato

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS: CHI GIOCA DOMANI LA FINALE DI COPPA ITALIA?

Le probabili formazioni di Atalanta Juventus ci accompagnano verso la finale di Coppa Italia 2020-2021 che avrà luogo domani sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia, una partita che naturalmente vivrà anche delle mosse dei due allenatori Gian Piero Gasperini e Andrea Pirlo. Per l’Atalanta è l’occasione per coronare con un trofeo lo straordinario ciclo del Gasp, che con la vittoria di sabato sul campo del Genoa ha già portato la terza qualificazione consecutiva in Champions League; per la Juventus potrebbe invece essere l’occasione per salvare una stagione in ogni caso deludente, anche se tra Coppa e lotta per il quarto posto (rimasta viva con la vittoria contro l’Inter) si potrebbe ancora evitare di chiudere con un flop tremendo.

Di certo sarà una finale da non perdere, dunque noi la presentiamo adesso con le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Atalanta Juventus.

DIRETTA ATALANTA JUVENTUS IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA FINALE

Ricordiamo nel frattempo che Atalanta Juventus, essendo la finale di Coppa Italia 2020-2021, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro per tutti su Rai Uno, naturalmente canale numero 1 della televisione in chiaro. Questo significa naturalmente che sarà a disposizione di tutti pure la diretta streaming video gratuita tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS

LE MOSSE DI GASPERINI

Nelle probabili formazioni di Atalanta Juventus c’è grande curiosità per scoprire quali saranno le mosse di Gian Piero Gasperini, che può permettersi un buon numero di scelte, sia per gli uomini da schierare titolari sia sull’assetto tattico da adottare. In questa finale così importante però andiamo sul classico, dunque ipotizziamo un 3-4-2-1 con Duvan Zapata centravanti e sulla trequarti Malinovskyi e Pessina, alle spalle del colombiano. Muriel dovrebbe invece partire dalla panchina, considerati i suoi recenti acciacchi sarà il jolly di lusso dalla panchina. In difesa Toloi, recuperato e già in campo contro il Genoa, affiancherà Djimsiti e Romero, mentre a centrocampo nessuna sorpresa da parte della Dea, con Hateboer a destra, De Roon e Freuler coppia centrale e Gosens a sinistra.

LE SCELTE DI PIRLO

Sul fronte bianconero potrebbero esserci più dubbi circa le probabili formazioni di Atalanta Juventus, specialmente in difesa: uno tra Demiral, Chiellini e Bonucci affiancherà De Ligt nella coppia centrale davanti a Szczesny. Squalificato Alex Sandro, i due terzini saranno dunque Cuadrado a destra e Danilo a sinistra. In mezzo al campo potrebbe toccare a McKennie come esterno destro, insieme a Bentancur e Rabiot che sono i favoriti per comporre la coppia centrale e Chiesa che naturalmente giostrerà sulla fascia sinistra. Infine l’attacco, dove ovviamente sarà ancora una volta intoccabile Cristiano Ronaldo: insieme a CR7 ci sarà posto soltanto per uno tra Kulusevski, Morata e Dybala nel 4-4-2 di mister Andrea Pirlo, di conseguenza anche in attacco si profila un rovente ballottaggio a tre per una sola maglia.

TABELLINO ATALANTA JUVENTUS

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Toloi; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata. All. Gasperini.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo.



