PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MILAN: LE MOSSE PER LA SUPERSFIDA

Sarà un venerdì sera di lusso al Gewiss Stadium di Bergamo, per prepararci diamo uno sguardo alle probabili formazioni Atalanta Milan, il derby lombardo di Serie A che vede in agguato per lo scudetto la Dea di Gian Piero Gasperini, che lunedì sera ha vinto a Roma cogliendo l’ottava vittoria consecutiva in campionato. Ormai siamo abituati e non fa nemmeno più notizia: questa è la vera impresa dell’Atalanta, ormai una big a pieno titolo, che in questa stagione sembra avere tutte le carte in regola per puntare anche all’obiettivo massimo.

Deve inseguire il Milan di Paulo Fonseca, che è reduce da una netta vittoria contro l’Empoli e anche da un bel successo in Coppa Italia contro il Sassuolo, ma adesso ha un esame molto più difficile. I rossoneri dovranno cercare di superarlo, perché per il Diavolo in questo momento è fondamentale restare attaccato alla zona Champions League, altrimenti potrebbe complicarsi anche l’inseguimento al quarto posto. Di certo i temi saranno molti, andiamo allora a scoprire le ultime notizie sulle probabili formazioni Atalanta Milan…

QUOTE E PRONOSTICO: DEA FAVORITA

Sono naturalmente intriganti anche le quote che accompagnano le probabili formazioni Atalanta Milan. Il pronostico dell’agenzia Snai ci dice che la Dea parte nettamente favorita e il segno 1 è quotato a 1,90, mentre poi si sale a quota 3,75 per il pareggio (segno X), con valore quasi identico infine per il segno 2, che varrebbe 3,80 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MILAN

DUE DUBBI PER GASPERINI

Le probabili formazioni Atalanta Milan vedono Gian Piero Gasperini naturalmente pronto a confermare il modulo 3-4-2-1 per la Dea, con un paio di ballottaggi per quanto riguarda i nomi dei titolari. In difesa dovremmo vedere Carnesecchi protetto da una retroguardia a tre, nella quale Djimsiti e Kossounou si contendono il posto disponibile al fianco di Hien e Kolasinac; tutto è chiaro invece a centrocampo, anche perché Zappacosta è ancora acciaccato, per cui le fasce vedranno titolari Bellanova a destra e Ruggeri a sinistra, con in mezzo naturalmente la coppia De Roon-Ederson; infine, sulla trequarti abbiamo il ballottaggio fra gli ex De Ketelaere (favorito) e Pasalic per affiancare Lookman alle spalle del centravanti Retegui.

ECCO LE SCELTE DI FONSECA

Il modulo 4-2-3-1 è invece il punto di riferimento per Paulo Fonseca nelle probabili formazioni Atalanta Milan. Non dovrebbero esserci dubbi in difesa, a cominciare dal portiere Maignan e davanti a lui ecco il reparto a quattro con Emerson Royal a destra, i centrali Thiaw e Gabbia e naturalmente terzino sinistro Theo Hernandez. Sicura anche la coppia in mediana, con Fofana al fianco di Reijnders, mentre gli acciacchi di Loftus-Cheek dovrebbero determinare la scelta di Pulisic come trequartista centrale e Musah esterno destro (in alternativa Chukwueze), sulla stessa linea di Rafael Leao, ala sinistra che completerà il terzetto alle spalle della prima punta Morata.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MILAN: IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Morata. All. Fonseca.