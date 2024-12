VIDEO MILAN EMPOLI, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Giuseppe Meazza situato nel quartiere San Siro di Milano il Milan ottiene un netto successo per 3 a 0 contro l’Empoli come vedremo nelle immagini del video Milan Empoli con i gol e gli highlights. Nel primo tempo il Diavolo inizia il match proiettandosi subito in zona offensiva con una conclusione di Emerson Royal che impatta contro il viso di Maleh al 2′ forzando il giocatore a chiamare soccorso.

Formazioni Fiorentina Inter/ Quote, Palladino con l'albero di Natale (Serie A, 1 dicembre 2024)

Gli azzurri non rimangono a guardare e replicano colpendo Thiaw con un tentativo di Colombo al 10′, per poi salvarsi al 14′ quando Morata comincia a prendere le misure. Passano i minuti e lo stesso centravanti spagnolo trova il gol che spezza l’equilibrio insaccando la sfera al 19′ dopo che Ismajli aveva intercettato la soluzione di Rafael Leao.

Formazioni Torino Napoli/ Quote: idea David Neres? (Serie A, oggi 1° dicembre 2024)

E’ Reijnders a siglare la rete del raddoppio verso l’intervallo al 44′, raccogliendo l’assist vincente offertogli dal suo compagno di squadra Pulisic. Nel secondo tempo i toscani cercano di ripartire invertendo il trend della frazione di gioco precedente ed i loro sforzi si traducono nella traversa colta da Maleh in avvio di ripresa al 54′. Nel finale il solito Reijnders completa la doppietta personale che vale il tris che chiude i conti al 69′, sfruttando un passaggio di Fofana.

VIDEO MILAN EMPOLI: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS