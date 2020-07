Probabili formazioni Atalanta Napoli/ Diretta tv: Gasperini senza Ruslan Malinovsky

Si giocherà solo domani sera alle ore 19.30 tra le mura del Gewiss Stadium la sfida della 29^ giornata della Serie A tra Atalanta e Napoli, le cui probabili formazioni sono ora sono esame. E davvero siamo impazienti di scoprire quali saranno le mosse di Gasperini come di Gattuso per le probabili formazioni di Atalanta Napoli: benché entrambi i club abbiano alle spalle match molto pesanti, pure per la sfida di domani sera entrambi gli allenatori dovranno ancora basarsi sui loro titolari più in forma. Lo chiede infatti il valore dell’avversario come pure il peso dei tre punti in palio, che saranno decisivi in chiave Champions League, sia per la Dea, che per i campani, che alla quinta vittoria di fila, ora puntano in alto. Per farlo però Gattuso non potrà commettere alcun errore, già dall’11 di partenza della sfida di domani a Bergamo: andiamo dunque a vedere quali saranno le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Atalanta e Napoli.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Atalanta Napoli sarà trasmessa in diretta tv sul canale DAZN1, che fa parte della televisione satellitare (numero 209 del decoder) e sarà visibile anche agli abbonati Sky, secondo un accordo attivo da questa stagione. In alternativa ovviamente resta valida l’opzione della diretta streaming video, vale a dire attivando l’applicazione DAZN su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA NAPOLI

LE MOSSE DI GASPERINI

Per affrontare uno dei club che più sta convincendo in campo, nel decisivo 29^ turno di campionato, certo Gasperini non potrà fare a meno dei suoi titolari più in forma nel disegnare il consueto 3-4-2-1. Qui però domani sera di certo mancherà Malinosvky, che deve scontare un turno di stop deciso dal giudice sportivo dopo la sfida con l’Udinese: sarà dunque Ilicic a porsi al fianco del Papu Gomez sulla trequarti, mentre come prima punta rimane vivo il ballottaggio tra Zapata e Muriel. Sono poi maglie già consegnate per il centrocampo dell’Atalanta: domani a Bergamo non dubitano di scendere in campo dal primo minuto Gosens, Freuler, De Roon e Castagne, anche se certo rimangono alternative più che valide dalla panchina Hateboer e Pasalic. Pochi poi i dubbi che si accendono per il tecnico di Grugliasco nella difesa nerazzurra: Toloi e Palomino si collocheranno di fronte al solito Gollini, ma a destra Djimsiti rischia il posto in favore di Caldara.

LE SCELTE DI GATTUSO

Anche Gattuso, per disegnare le probabili formazioni di Atalanta Napoli dovrà schierare solo i suoi titolari più in forma ed ecco che dunque ci attendono parecchie novità rispetto all’11 azzurro che abbiamo visto in campo solo pochi giorni fa con la Spal. Conservando naturalmente il classico 4-3-3, ecco che tra i pali rivedremo Ospina, mentre saranno Maksimovic e Koulibaly i titolari al centro della difesa: il reparto sarà dunque completato da Di Lorenzo e Mario Rui, anche se quest’ultimo potrebbe rischiare la maglia da titolare con Hysaj, già titolare al San Paolo. In mediana sarà dunque rivoluzione rispetto alla sfida con gli spallini: confermato Fabian Ruiz, saranno questa volta Demme e Zielinski a completare il reparto. Pochi dubbi per il tecnico poi nel consegnare le maglie in attacco: Politano e Insigne si collocheranno sull’esterno e sarà Dries Mertens la prima punta (anche se è forte il ballottaggio con Milik).

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): 95 Gollini; 2 Toloi, 6 Palomino, 19 Djimsiti; 21 Castagne, 15 De Roon, 11 Freuler, 8 Gosens; 10 A Gomez, 72 Ilicic, 91 Zapata All. Gasperini

NAPOLI (4-3-3): 25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 6 M Rui; 8 F Ruiz, 4 Demme, 20 Zielinski; 21 Politano, 14 Mertens, 24 Insigne All. Gattuso



