Probabili formazioni Atalanta Roma/ Quote: Mancini a centrocampo (Serie A)

Atalanta Roma si gioca alle ore 20.45: le due formazioni scenderanno in campo per un grande anticipo di Serie A, partita che avrà grande valore nella corsa verso il quarto posto e dunque un posto nella prossima edizione della Champions League, che vede proprio Atalanta e Roma come principali formazioni in lotta. I nerazzurri sicuramente ci arrivano meglio, dopo la vittoria a Firenze che ha permesso alla Dea di scavare un gap di tre punti proprio ai danni dei giallorossi, che invece hanno perso in casa contro il Bologna. Oggi potrebbe esserci un allungo importante dell’Atalanta, ma la Roma punta naturalmente a rimescolare la situazione. Di certo gli spunti non mancano: scopriamo allora subito le ultime notizie circa le probabili formazioni di Atalanta Roma.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Atalanta Roma in base alle quote proposte dall’agenzia Snai. I nerazzurri partono favoriti e di conseguenza il segno 1 è quotato a 1,83, mentre poi si sale fino a 3,70 in caso di segno 2 per la vittoria della Roma e infine a 4,25 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA ROMA

LE MOSSE DI GASPERINI

Nelle probabili formazioni di Atalanta Roma naturalmente per quanto riguarda i nerazzurri c’è anche il pensiero della Champions che sta per tornare, ma la partita di oggi è davvero importante per il quarto posto e questo aiuterà l’Atalanta di Gian Piero Gasperini a tenere alta la tensione. Il turnover nerazzurro di conseguenza dovrebbe essere ridotto al minimo indispensabile. Ecco dunque Gollini in porta e davanti a lui la difesa a tre formata da Toloi, Palomino e uno fra Djimsiti e Caldara. La migliore notizia per il Gasp è che la rosa è al completo, dunque ecco che sugli esterni dovremmo avere un ballottaggio a destra fra Castagne e Hateboer – mentre a sinistra giocherà Gosens – mentre in mezzo Freuler e Pasalic si giocano il posto disponibile al fianco di De Roon. In attacco invece non dovrebbero esserci dubbi sul tris di lusso con il Papu Gomez, Ilicic e come prima punta Duvan Zapata.

LE SCELTE DI FONSECA

Due ex in evidenza in casa giallorossa per le probabili formazioni di Atalanta Roma: la squalifica di Cristante infatti spinge Paulo Fonseca ad avanzare Mancini a centrocampo, nel tentativo di dare maggiore solidità alla Roma. Di conseguenza Fazio potrebbe ritrovare una maglia da titolare in difesa, al fianco di Smalling nella coppia centrale davanti a Pau Lopez. Dubbi per quanto riguarda i terzini, con i ballottaggi Santon-Bruno Peres a destra e Kolarov-Spinazzola a sinistra. Detto della mediana che vedrà Mancini al fianco di Veretout, arriviamo infine al reparto offensivo nel 4-2-3-1 della Roma. L’unico dubbio sembra essere quello per la maglia da ala destra, per la quale è comunque favorito Under, mentre per il resto dovremmo vedere Pellegrini e Perotti a completare la trequarti alle spalle del centravanti Dzeko.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata. All. Gasperini.

A disposizione: Sportello, Rossi, Caldara, Bellanova, Czyborra, Hateboer, Sutalo, Tameze, Malinovskyi, Pasalic, Colley, Muriel.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Under, Pellegrini, Perotti; Dzeko. All. Fonseca.

A disposizione: Fuzato, Ibanez, Bruno Peres, Cetin, Juan Jesus, Spinazzola, Mkhitaryan, Villar, Pastore, Kluivert, Perez, Kalinic.

Squalificati: Cristante.

Indisponibili: Zappacosta, Diawara, Zaniolo, Mirante.



© RIPRODUZIONE RISERVATA