Probabili formazioni Atalanta Sassuolo/ Diretta tv: grandi cortezze per De Zerbi

Dovremo attendere solo domani alle ore 19.30 per assistere al match, valido come recupero della 25^ giornata di Serie A, tra Atalanta e Sassuolo, le cui probabili formazioni sono naturalmente ora sotto esame. Alla vigilia del big match di Bergamo, con cui il grande calcio del primo campionato riparte dopo oltre tre mesi di stop per la pandemia da coronavirus, ecco che siamo davvero impazienti di scoprire quali saranno le mosse di Gasperini che di De Zerbi. I quali domani, pur non offrendoci grandi novità tecnico-tattiche, pure potrebbero fare fatica a fissare i rispettivi undici. Non scordiamo infatti che negli allenamenti in avvicinamento alla ripartenza della stagione non sono stati pochi i giocatori che si sono fermati, per infortunio o un semplice acciacco. Con tanti casi dubbi e pure la volontà di tornare in campo e dare spettacolo, ecco che non saranno pochi i ballottaggi che si apriranno nelle probabili formazioni di Atalanta e Sassuolo. Andiamo dunque ad analizzarli.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la sfida tra Atalanta e Sassuolo, prevista per le ore 19.30 sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky: appuntamento dunque al canale Sky sport Serie A (202). Garantita la diretta streaming video della sfida di campionato, tramise il servizio Sky Go, riservato ai soli abbonati.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ATALANTA SASSUOLO

LE MOSSE DI GASPERINI

Gasperini l’ha detto da tempo: vuole regalare di nuovo il sorriso alla sua Bergamo e già nella sfida di domani contro il Sassuolo: pure però per disegnare le probabili formazioni del match, il tecnico di Grugliasco dovrò tenere d’occhio parecchi casi dubbi. Nei giorni scorsi il Papu Gomez, Palomino e Cyborra hanno svolto un lavoro a parte e potrebbero dunque non essere al top della condizione entro domani sera. Pure con questi punti di domanda, il 3-4-1-2 di Gasperini pare abbastanza pronto: per la Dea domani infatti non mancherà Gollini tra i pali (nonostante le voci di mercato), mentre toccherà a Djimsiti, Caldara e Toloi agire in difesa. Pronti poi in mediana Hateboer, De Roon, Freuler e Gosens dal primo minuto, mentre vi è speranza di fare giocare sia pure per pochi minuti il Papu Gomez in attacco: comunque si faranno trovare poi pronti anche Ilicic e Pasalic.

LE SCELTE DI DE ZERBI

Sarà invece il classico 4-2-3-1 il modulo di riferimento di De Zerbi per le probabili formazioni di Atalanta e Sassuolo: match per cui il tecnico non ha preparato grandi novità affidandosi solo ai suoi titolari nell’impresa di riscattare anche il poker subito dai nerazzurri nel turno di andata del campionato. Ecco che a impedire alla Dea di fare il gioco vi saranno Marlon e Ferrari al centro del reparto difensivo, mentre sarà la coppia con Toljan e Kyriakopoulos ad agire sull’esterno. Sono poi già consegnate le maglie nella mediana con la riconferma della coppia con Locatelli e Obiang, dopo le buone cose fatte vedere prima dello stop. In avanti vi sarà poi spazio dal primo minuto per Djuricic sulla trequarti: toccherà a Caputo fare da prima punta, mentre Berardi e Boga agiranno sugli esterni di reparto

Il TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): 95 Gollini; 19 Djimsiti, 3 Caldara, 2 Toloi; 33 Hateboer, 15 De Roon, 11 Freuler, 8 Gosens; 72 Ilicic, 88 Pasalic; 10 Gomez. Allenatore: Gian Piero Gasperini

SASSUOLO (4-2-3-1): 47 Consigli; 22 Toljan, 2 Marlon, 31 Ferrari, 77 Kyriakopoulos; 14 Obiang, 73 Locatelli; 25 Berardi, 10 Djuricic, 7 Boga; 9 Caputo. Allenatore: Roberto De Zerbi



© RIPRODUZIONE RISERVATA