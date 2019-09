Probabili formazioni Atalanta Shakhtar/ Diretta tv: tornano De Roon e Castagne

Eccoci all’appuntamento con le probabili formazioni di Atalanta Shakhtar Donetsk: alle ore 18:55 di martedì 1 ottobre, presso lo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, la Dea affronta la sua seconda partita nel gruppo C della Champions League 2019-2020. Reduce dai quattro gol segnati a Reggio Emilia, la Dea continua a volare in campionato e ha confermato il terzo posto in classifica, ma in Europa ha avuto un esordio pessimo in questa competizione incassando quattro gol dalla Dinamo Zagabria. La sfida di martedì sera è già decisiva, perché a Milano arriva lo Shakhtar Donetsk che è stato battuto dal Manchester City e dunque ha bisogno di punti utili per continuare a inseguire il secondo posto, che si sta facendo complicato. Vediamo allora in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, mentre aspettiamo che arrivi la sera della partita possiamo leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni di Atalanta Shakhtar Donetsk.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Atalanta Shakhtar Donetsk si potrà seguire in diretta tv sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento è su Sky Sport Uno (numero 201) per tutti gli abbonati, che come sempre avranno la possibilità di seguire la partita di Champions League anche in diretta streaming video attivando l’applicazione Sky Go – che non comporta costi aggiuntivi – su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SHAKHTAR DONETSK

LE SCELTE DI GASPERINI

In Atalanta Shakhtar Donetsk dovremmo rivedere tutti i titolari per Gian Piero Gasperini: in porta torna Gollini, Palomino invece potrebbe prendere il posto di Djimsiti al centro della difesa confermando Andrea Masiello e Toloi, o comunque due dei tre che hanno giocato sabato sera saranno in campo con una modifica nel reparto. Sulle corsie laterali ci sarà Castagne che dunque avrà spazio a sinistra, lasciando in panchina Gosens e puntando come sempre su Hateboer a destra; Pasalic avrà riposo dopo aver giocato in Serie A, in mezzo al campo tornerà allora De Roon che formerà la consueta coppia con Freuler, il regista della squadra. Invariato l’attacco, dove Alejandro Gomez (doppietta al Sassuolo e primi gol della stagione) gioca ormai stabilmente da trequartista, è invece Ilicic che fa il passo avanti per affiancare Duvan Zapata. Sempre indisponibile Muriel, che aveva avuto un ottimo avvio di stagione ma si è dovuto nuovamente fermare.

GLI 11 DI CASTRO

Consueto 4-2-3-1 per Luis Castro, che dunque affronta Atalanta Shakhtar Donetsk come sempre: davanti al portiere Piatov agirano Kryvtsov e Matvilenko (o Bondar), mentre sugli esterni dovremmo vedere all’opera Butko e Ismaily. Il veterano Stepanenko sarà piazzato davanti alla difesa come frangiflutti, mentre ad Alan Patrick arriveranno i palloni per l’impostazione della manovra; Marlos sarà il giocatore schierato largo a destra con il compito di aggiungere qualità, al suo fianco capitan Taison (in estate vicino al Milan) come sempre sarà l’uomo adibito all’ultimo passaggio e dunque il gioco dello Shakhtar passerà molto dai suoi piedi. A sinistra dovrebbe giocare Konoplyanka, che cercherà riscatto dopo le parentesi non troppo esaltanti in Germania e Spagna; la prima punta dovrebbe essere Junior Moraes, che nell’ultima di campionato è partito dalla panchina ma ha comunque trovato il modo di segnare il suo ottavo gol.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-1-2): 95 Gollini: 2 Toloi, 6 Palomino, 5 A. Masiello; 33 Hateboer, 11 Freuler, 15 De Roon, 21 Castagne; 10 A. Gomez; 72 Ilicic, 91 D. Zapata

A disposizione: 57 Sportiello, 4 Kjaer, 19 Djimsiti, 88 Pasalic, 18 Malinovskyi, 8 Gosens, 99 Barrow

Allenatore: Gian Piero Gasperini

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): 30 Piatov; 2 Butko, 4 Kryvtsov, 22 Matvilenko, 31 Ismaily; 6 Stepanenko, 21 Alan Patrick; 11 Marlos, 7 Taison, 15 Konoplianka; 10 Junior Moraes

A disposizione: 81 Trubin, 98 Dodò, 77 Bondar, 19 Solomon, 20 Kovalenko, 14 Teté, 9 Dentinho

Allenatore: Luis Castro



© RIPRODUZIONE RISERVATA