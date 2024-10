INFORTUNIO ZAPATA: LE ULTIME NOTIZIE

Torino in ansia per l’infortunio di Duvan Zapata, ma anche lo stesso attaccante colombiano attende di sottoporsi agli esami strumentali che faranno chiarezza sulle sue condizioni. Si teme la rottura del crociato per il calciatore, che ha segnato nella partita contro l’Inter e poi ha dovuto lasciare il campo. All’80’ ha fatto un’accelerazione per provare a superare Acerbi, rimediando però un infortunio al ginocchio sinistro, perché ha appoggiato male la gamba e il ginocchio ha subito una torsione innaturale.

Diretta/ Inter Torino (risultato finale 3-2): Vlasic accorcia su rigore! (Serie A, 5 ottobre 2024)

Infatti, è rimasto a lungo a terra prima di lasciare il campo in barella. La speranza del sudamericano e di tutto il mondo granato è che non si tratti di un problema serio, anche se le ultime indiscrezioni parlano di una possibile rottura del legamento crociato.

IDEA BALOTELLI PER IL TORINO

Domani Zapata si sottoporrà a una risonanza magnetica per scoprire la diagnosi e capire se il rischio di un lungo stop per infortunio è concreto. Anche le mosse del Torino sul calciomercato lasciano pensare che aver terminato anzitempo la stagione: secondo La Stampa si sta muovendo tra gli svincolati e potrebbe pensare a Mario Balotelli, senza squadra dopo l’esperienza turca all’Adana Demirspor.

Probabili formazioni Inter Torino/ Quote: torna la ThuLa per Inzaghi (Serie A, 5 ottobre 2024)

IL MESSAGGIO SOCIAL

Ad aspettare col fiato sospeso il calciatore, che su Instagram ha pubblicato un post in cui ringrazia tutti coloro che gli hanno mandato messaggi e sostegno, non solo ai tifosi granata e ai compagni di squadra, ma anche a quelli dell’Inter da cui ha ricevuto calore e vicinanza dopo l’infortunio. Lo stesso attaccante granata ha confermato che domani si sottoporrà agli esami.

LE CONTROMOSSE DI VANOLI

In queste ore di attesa mister Paolo Vanoli deve capire come sopperire a tale assenza in attacco: potrebbe puntare su Antonio Sanabria vicino a Ché Adams, ma c’è pure Nikola Vlasic che è recuperato e si è rivelato importante nelle ultime due partite. In caso di stop non troppo lungo, potrebbe non essere necessario ricorrere al calciomercato, in particolare al mercato degli svincolati, ma ogni ragionamento potrà essere fatto dopo gli approfondimenti clinici in programma domani.

DIRETTA/ Empoli Torino Primavera (risultato finale 2-3): vittoria granata in rimonta! (4 ottobre 2024)