Probabili formazioni Atalanta Spal/ Quote, Gasperini senza Hateboer (Serie A)

Si giocherà questa sera a Bergamo e per la precisione alle ore 20.45, la sfida che chiuderà la 20^ giornata di Serie A tra Atalanta e Spal; vediamone le probabili formazioni fissate dai due allenatori. Sia Gasperini che Semplici infatti approdano al posticipo ben desiderosi di fare punti: la Dea deve infatti risollevare la testa dopo l’esclusione dalla Coppa Italia, e tornare a fare punti per il Campionato. Ancor più bisognoso di punti è poi il club estense, sprofondato in fondo alla graduatoria di Serie A e pure di ritorno dal brutto KO col risultato di 1-0 ottenuto con la Fiorentina solo pochi giorni fa. Viste le motivazioni, ci attendiamo dunque che entrambi i tecnico punteranno sul loro 11 titolare, ma alcune assenze eccellenti renderanno complicato il lavoro: vediamo le loro mosse per le probabili formazioni di Atalanta Spal.

QUOTE E PRONOSTICO

Oltre al fattore campo, non esitiamo oggi a dare il favore del pronostico alla Dea, nettamente più in forma degli avversari. Il portale di scommesse snai per l’1×2 ha dunque dato la vittoria dell’Atalanta a 1.19, contro il più alto 14.00 per la Spal: il pari vale 7.25.

LE PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SPAL

LE MOSSE DI GASPERINI

Per la sfida casalinga di stasera non è impossibile che Gasperini possa proporre qualche novità anche di modulo per il centrocampo: Hateboer è fermo per squalifica e Castagne non è certo al top della condizione. Volendo però conservare il 3-4-2-1 per le probabili formazioni di Atalanta Spal, ecco che vedremo Toloi, Palomino e Djimsiti in difesa, mentre per la mediana si adatterà a destra Freuler: gli faranno compagnia De Roon, Pasalic e Gosens. Sono poi maglie assegnate in attacco dove il Papu Gomez affiancherà Ilicic, a sostegno della prima punta, uno tra Zapata e Muriel.

LE SCELTE DI SEMPLICI

Sarà invece confermato senza dubbi il classico 3-5-2 per le probabili formazioni di Atalanta Spal in casa di Mister Semplici: il tecnico per dovrà valutare in giornata le condizioni dell’acciaccato Tomovic. Ecco che allora per la difesa degli estensi si fanno avanti Cionek, Vicari e Felipe, mentre pure in mediana le maglie paiono già consegnate. Al centro infatti non mancheranno Murgia, Missiroli e Valoti, mentre toccherà al duo Strefezza-Igor agire ai lati. Per l’attacco confermato dal primo minuto il grande ex del match Andrea Petagna: al suo fianco possibile spazio per Di Francesco, pur con Paloschi e Floccari sempre a disposizione.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Dijmsiti; Freuler, De Roon, Pasalic, Gosens; A Gomez, Ilicic; Zapata All. Gasperini

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; Strefezza, Murgia, Missiroli, Valoti, Igor; Di Francesco, Petagna All. Semplici.



