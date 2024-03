Probabili formazioni Atalanta Sporting Lisbona/ Diretta tv: c’è scelta davanti (Europa League, 13 marzo 2024)

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SPORTING LISBONA: CHI GIOCA A BERGAMO?

Le probabili formazioni di Atalanta Sporting Lisbona ci avvicinano alla partita che si gioca alle ore 21:00 di giovedì 14 marzo, ritorno degli ottavi di Europa League 2023-2024: una bella occasione per la Dea, che una settimana fa ha pareggiato 1-1 all’Alvalade confermando di fatto l’equilibrio che c’era stato nel girone, perché queste due squadre si erano già incrociate nel corso della fase a gironi con vittoria dell’Atalanta a Lisbona e pareggio al Gewiss Stadium, dove questa sera Gian Piero Gasperini andrà a caccia della qualificazione ai quarti.

La squadra orobica arriva tutto sommato bene a questo appuntamento: in campionato non vince da tre partite ma ha incrociato Milan, Bologna e Juventus e dopo il pareggio di San Siro ha fermato anche la Juventus all’Allianz Stadium, rimanendo in piena corsa per un posto nella prossima Champions League. Adesso vedremo quello che ci racconterà il campo per il ritorno degli ottavi in Europa League, mentre aspettiamo che la partita si giochi facciamo le nostre solite valutazioni da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Atalanta Sporting Lisbona.

La diretta tv di Atalanta Sporting Lisbona verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: il vostro riferimento per questa sera sarà Sky Sport 254 oppure Sky Sport 4K (laddove sia ovviamente disponibile), ricordando che come sempre in assenza di un televisore potrete avvalervi anche del servizio di diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi, così come del portale Now Tv. Inoltre va specificato che anche questa partita di Europa League, come tutte le altre, sarà appannaggio della piattaforma DAZN, con visione in diretta streaming video che è riservata ai soli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SPORTING LISBONA

LE SCELTE DI GASPERINI

Per Atalanta Sporting Lisbona Gasperini cambia rispetto a domenica: in porta si rivede Musso che prenderà il posto di Carnesecchi, in difesa Hien cede la maglia a Kolasinac che dunque sarà ancora titolare affiancando Scalvini e Djimsiti, sulla corsia destra invece potremmo avere Holm che tornerebbe titolare con la conferma di Ruggeri che sarà schierato sull’altro versante del campo. Nel settore nevralgico ovviamente tutto porta a pensare che De Roon si riprenderà il posto; gli farà spazio Pasalic che andrà in panchina così da permettere a Ederson di essere ancora titolare, formando la coppia che ha giocato all’Alvalade lo scorso mercoledì. Davanti invece ecco Aleksey Miranchuk, che Gasperini in questa fase della stagione sta adoperando con continuità: difficile dire però chi rimarrebbe fuori dovendo anche considerare che Koopmeiners ha segnato una doppietta alla Juventus, dunque dando quasi per assodato che Lookman sarà titolare possiamo puntare su un ballottaggio tra Scamacca, lo stresso Koopmeiners e De Ketelaere per l’altra maglia, un nodo che l’allenatore della Dea scioglierà presumibilmente all’ultimo.

LE MOSSE DI AMORIM

Come sempre Ruben Amorim utilizza il 3-4-3: in Sporting Lisbona Atalanta le scelte del tecnico lusitano saranno le solite, i biancoverdi hanno fatto ampio turnover nel 3-0 esterno all’Arouca e dunque ora ripresentano i titolari. Israel sempre in porta, davanti a lui rivediamo Gonçalo Inacio che agirà in una difesa a tre che comprende anche Coates e Matheus Reis che dovrebbe essere favorito su Diomande, e ha giocato laterale sinistro in campionato; in questo ruolo naturalmente torna Nuno Santos che darà maggiore spinta offensiva, sull’altro lato ecco Ricardo Esgaio che domenica è stato in panchina per 90 minuti e dunque si è riposato, invariato invece l’assetto mediano con Morita che giocherà al fianco dell’ex Lecce Morten Hjulmand. Per quanto riguarda il tridente, è tornato a disposizione anche Trincao ma il giovane dovrebbe accomodarsi in panchina: la fascia destra sarà di competenza di Marcus Edwards, Paulinho insidia Gyokeres ma lo svedese rimane ampiamente in vantaggio per partire centravanti, a sinistra naturalmente ci sarà Pedro Gonçalves.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SPORTING LISBONA: IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Al. Miranchuk, De Ketelaere; Lookman. Allenatore: Gian Piero Gasperini

SPORTING LISBONA (3-4-3): Israel; Matheus Reis, Gonçalo Inacio, Coates; Ricardo Esgaio, Morita, M. Hjulmand, Nuno Santos; M. Edwards, Gyokeres, Pedro Gonçalves. Allenatore: Ruben Amorim











