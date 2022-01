Probabili formazioni Atalanta Venezia/ Quote: quanto turnover per Gasp?

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA VENEZIA: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

Le probabili formazioni di Atalanta Venezia ci permettono di presentare la partita di Coppa Italia che aprirà il programma degli ottavi di finale, come da tradizione spalmato su due settimane. Si comincerà oggi pomeriggio dal Gewiss Stadium di Bergamo, dove i padroni di casa della Dea sono certamente sulla carta favoriti contro gli ospiti del Venezia, l’Atalanta infatti punta molto alla Coppa Italia dopo le due finali raggiunte nelle tre precedenti edizioni.

Calciomercato Atalanta/ Hateboer in partenza, ecco chi potrebbe sostituirlo

L’Atalanta arriva inoltre dal perentorio successo per 2-6 ottenuto domenica pomeriggio ad Udine, mentre il Venezia in campionato è reduce da una sconfitta per 0-3 contro il Milan, la salvezza ha sicuramente la priorità per i lagunari. Tutto farebbe quindi pensare a un’Atalanta favorita, ma naturalmente il bello del calcio è che spesso ci sa sorprendere. Staremo quindi a vedere che cosa succederà, per ora leggiamo le ultime notizie sulle probabili formazioni di Atalanta Venezia.

CALCIOMERCATO ATALANTA/ Rinnovo per Rossi, Gasperini: "Recuperi importanti"

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Atalanta Venezia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa nerazzurri sono logicamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,32, mentre poi si sale già a quota 5,50 in caso di segno X per il pareggio e fino a 8,00 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio da parte del Venezia.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA VENEZIA: LE SCELTE DEI MISTER

LE MOSSE DI GASPERINI

Le probabili formazioni di Atalanta Venezia vedranno Gian Piero Gasperini impegnato a dosare le forze dei suoi ragazzi in un periodo molto complicato, tra le positività al Covid, la partita rinviata contro il Torino all’Epifania e il big-match contro l’Inter in programma domenica sera. Il modulo di riferimento potrebbe essere il 3-4-2-1, con Musso confermato in porta anche perché Sportiello è alle prese con il Covid e davanti a lui la retroguardia a tre con Palomino, Demiral e Djimsiti.

DIRETTA/ Udinese Atalanta (risultato finale 2-6): Dea show, doppietta di Muriel!

Il turnover potrebbe essere più consistente negli altri reparti, a cominciare da centrocampo, dove potremmo vedere in azione dal primo minuto Hateboer a destra, Freuler (che era squalificato in campionato) e Koopmeiners nel cuore della mediana ed infine Pezzella a sinistra; c’è poi una bella possibilità di scelta in attacco, dove allora proviamo a immaginare Pessina e Ilicic titolari sulla trequarti, alle spalle della prima punta Miranchuk.

LE SCELTE DI ZANETTI

Stessa necessità di fare turnover si presenta anche per Paolo Zanetti in vista delle scelte per le probabili formazioni di Atalanta Venezia. In porta potrebbe giocare per i lagunari stavolta Lezzerini, protetto da una retroguardia a quattro con Mazzocchi, Caldara (che era squalificato contro il Milan), Ceccaroni e Haps da destra a sinistra, con Modolo però a sua volta in piena corsa per una maglia da titolare.

Anche per il Venezia il turnover potrebbe essere più ampio a centrocampo e in attacco, dunque nel probabile 4-3-3 di partenza potremmo vedere in azione a centrocampo Crnigoj, Ampadu e Tessmann (che era a sua volta squalificato in campionato), mentre il tridente offensivo potrebbe vedere titolari Aramu, Forte come centravanti e Johnsen.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA VENEZIA

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Palomino, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Koopmeiners, Pezzella; Pessina, Ilicic; Miranchuk. All. Gasperini.

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Tessmann; Aramu, Forte, Johnsen. All. Zanetti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA