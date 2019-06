Probabili formazioni Australia Italia/ Diretta tv: mosse di Bertolini per l’esordio

Si accenderà solo domani alle ore 13.00 allo Stadio du Hainaut di Valenciennes la sfida tra Australia e Italia, match di esordio delle azzurre per i Mondiali di calcio femminile 2019, che però hanno preso il via solo due giorni fa con la sfida tra Francia e Corea del Sud. Gli appassionati azzurri sono ovviamente impazienti di vedere in campo le ragazze della ct Milena Bertolini, che dovrò operare difficili scelte tra le sue 23 convocate per stilare le probabili formazioni di Australia Italia. Pure il ct delle Matildas Ante Milic però dovrà fare attenzione visto i risultati deludenti rimediati nelle ultime amichevoli pre mondiali e non dovrà sottovalutare la voglia di vincere e l’entusiasmo delle azzurre. Andiamo quindi a vedere quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Australia Italia.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME VEDERE IL MATCH

Ricordiamo che le partite dei Mondiali di calcio femminile 2019 in Francia saranno trasmesse in diretta tv dalla piattaforma Sky che se ne assicurata la copertura totale dell’evento: la partita Australia Italia di domani non farà quindi eccezione. Gli appassionati potranno ammirare le azzurre domani alle ore 13.00 ai canali Sky Sport Uno (21) e Sky sport Mondiali (canale dedicato al numero 202), con diretta streaming video garantita agli abbonati tramite l’app Sky Go. Non dimentichiamo che le sfide delle azzurre saranno disponibili anche sulla tv di stato: la partita di esordio sarà visibile domani in diretta tv su Rai due, con diretta streaming video garantita sul portale Raiplay.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI AUSTRALIA ITALIA

LE MOSSE DI MILICIC

Per le probabili formazioni di Australia Italia non è difficile pensare che il ct Milic voglia confermare il 4-1-4-1 visto poco giorni fa contro l’Olanda nell’ultima amichevole prima dei Mondiali di calcio femminile 209. Ecco quindi che sarà Williams a occupare lo spazio tra i pali, con di fronte a sé il quartetto composto da Carpenter, Plkinghome, Kennedy e Catley, con Van Egmond dell’Orlando Pride a collegamento. Nella mediana le maglie dovrebbero venir consegnate invece a Raso, Yallop (ma nota anche come Butt, cognome da nubile), Foord e Logarzo e sarà la bomber Samantha Kerr a collocarsi in avanti.

LE SCELTE DI BERTOLINI

Dovrebbe essere invece il 4-3-3 il modulo di riferimento della ct Bertolini, visto pure il buon esperimento nell’ultimo test match contro la Svizzera al Paolo Mazza. Facendo tale riferimento ecco che le scelte dell’allenatrice delle azzurre paiono ben chiare, benché certo la sua panchina sia ben ricca di veri jolly. Ecco quindi che domani a Valenciennes l’Italia dovrebbe affidarsi a Giuliani tra i pali e di fronte il numero 1 della Juventus vedrà al centro Gama e Linari: per le fasce si fanno avanti Bergamaschi e Bartoli, pur con Guagni di nuovo a disposizione dopo la botta rimediata contro le elvetiche. Per la mediana azzurra sarà invece Galli a posizionarsi in cabina di regia e avrà la compagnia di Cernoia e Giugliano confermatissime del reparto. È quindi in attacco che si accendono i ballottaggi data la ricchezza in panca: la prima ipotesi però vede in campo a Valenciennes da primo minuto Girelli, Mauro e Bonansea.

IL TABELLINO

AUSTRALIA (4-1-4-1): 1 Williams; 21 Carpenter, 4 Poliknghome, 14 Kennedy, 7 Catley; 10 Van Egmond; 16 Raso, 13 Yallop, 9 Foord, 6 Logarzo; 20 Kerr All. Milicic

ITALIA (4-3-3): 1 Giuliani; 2 Bergamaschi, 3 Gama, 5 Linari, 13 Bartoli; 21 Cernoia, 4 Galli, 23 Giugliano; 10 Girelli, 18 Mauro, 11 Bonansea All. Bertolini



