Probabili formazioni Austria Francia/ Quote: sarà turnover? Nations League

PROBABILI FORMAZIONI AUSTRIA FRANCIA: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Austria Francia ci introducono verso una partita che sarà molto delicata questa sera a Vienna per il girone 1 della Lega A di Nations League. I padroni di casa dell’Austria affrontano un esame durissimo contro la Francia detentrice del titolo e anche campionessa del Mondo in carica, però ci arrivano davanti in classifica grazie alla vittoria contro la Croazia, nonostante la successiva sconfitta contro la Danimarca. Ora c’è la possibilità di ottenere un risultato di prestigio che confermerebbe il buon periodo dell’Austria calcistica, come noi ricordiamo dagli scorsi Mondiali.

Probabili formazioni Albania Israele/ Quote, Edy Reja stravolge la sua nazionale?

Momento molto delicato invece per la Francia: vero che il grande obiettivo sarà a novembre e dicembre il Mondiale in Qatar per cercare il bis iridato consecutivo, ma una sconfitta e un pareggio nelle prime due giornate della Nations League non sono di certo all’altezza dei Bleus, tanto che la Francia in questo momento sarebbe addirittura a rischio retrocessione, uno scenario che naturalmente va scongiurato. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire le probabili formazioni di Austria Francia.

Probabili formazioni Inghilterra Italia/ Diretta tv: c'è Locatelli? (Nations League)

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Austria Francia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti partono favoriti e il segno 2 è quotato a 1,80, mentre poi si sale a quota 3,55 per il segno X in caso di pareggio e fino a 4,25 volte la posta in palio sul segno 1 qualora dovesse invece vincere l’Austria.

PROBABILI FORMAZIONI AUSTRIA FRANCIA

LE MOSSE DI RANGNICK

Nelle probabili formazioni di Austria Francia, possiamo osservare che il c.t. dei padroni di casa Ralf Rangnick dovrebbe schierare l’Austria secondo il modulo 3-5-2 e con questi possibili titolari: Lindner in porta; davanti a lui la difesa a tre uomini composta da Danso, Alaba e Wöber; folta linea a cinque invece a centrocampo, dove da destra a sinistra i titolari in mediana dovrebbero essere Lainer, Laimer, Sabitzer, Schlager e Weimann; infine la coppia d’attacco titolare potrebbe essere formata per l’Austria dal “bolognese” Arnautovic e da Onisiwo.

RISULTATI NATIONS LEAGUE, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: Spagna e Portogallo ok

LE SCELTE DI DESCHAMPS

Sul fronte transalpino, le probabili formazioni di Austria Francia potrebbero riservarci un modulo 3-4-3 da parte di Didier Deschamps, che sicuramente ha ampia possibilità di scelta e potrebbe attuare un turnover almeno parziale: ipotizziamo quindi il milanista Maignan in porta e davanti a lui la retroguardia a tre formata da Koundé, Kimpembe e Lucas Hernandez; esterno destro potrebbe essere Coman, con Tchouameni e Kanté nel cuore del centrocampo francese e l’altro rossonero Theo Hernandez esterno sinistro. Infine, le due stelle Mbappé e Benzema più Nkunku potrebbero essere i titolari nel tridente d’attacco.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI AUSTRIA FRANCIA

AUSTRIA (3-5-2): Lindner; Danso, Alaba, Wöber; Lainer, Laimer, Sabitzer, Schlager, Weimann; Arnautovic, Onisiwo. All. Rangnick.

FRANCIA (3-4-3): Maignan; Koundé, Kimpembe, L. Hernandez; Coman, Tchouameni, Kanté, T. Hernandez; Mbappé, Benzema, Nkunku. All. Deschamps.











© RIPRODUZIONE RISERVATA