Probabili formazioni Az Alkmaar Lazio/ Diretta tv: Sarri farà turnover in Olanda?

PROBABILI FORMAZIONI AZ ALKMAAR LAZIO: CHI GIOCA ALL’AFAS STADION?

Le probabili formazioni di Az Alkmaar Lazio ci parlano della partita che, in programma alle ore 21:00 di giovedì 16 marzo, è valida per il ritorno degli ottavi in Conference League 2022-2023. All’AFAS Stadion la Lazio deve rimontare: martedì scorso ha perso in casa facendosi ribaltare dopo il vantaggio iniziale, non sarà facile contro una squadra che ha qualità e, soprattutto, bisogna sempre tenere conto del fatto che Maurizio Sarri non ha mai fatto mistero di essere maggiormente concentrato sulla rincorsa al quarto posto in Serie A, soprattutto ora che arriva un importante derby.

ITA/ "L'alt" di Lufthansa in attesa di conti e giudici

Di conseguenza anche le scelte in campo per questa partita potrebbero dipendere dalla stracittadina, e allora ci aspettiamo che un po’ di turnover venga fatto, anche ovviamente rispetto all’ultimo pareggio di Bologna. Vedremo dunque cosa succederà sul terreno di gioco dell’AFAS Stadion; aspettando che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte che saranno operate da parte dei due allenatori per giovedì sera, leggendo insieme le probabili formazioni di AZ Alkmaar Lazio.

ITA/ Le scelte sulla flotta che possono aiutare a staccarsi da Lufthansa

DIRETTA AZ ALKMAAR LAZIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Az Alkmaar Lazio viene trasmessa su Sky Sport Football: l’appuntamento in televisione dunque è riservato agli abbonati alla televisione satellitare, che dovranno selezionare il canale 203 del loro decoder ed eventualmente si potranno avvalere del servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. La mobilità per questa partita di Conference League sarà garantita anche dalla piattaforma DAZN, e anche in questo caso per accedere alle immagini bisognerà essere abbonati al servizio.

ITA/ La partita per il futuro che i sindacati ancora non hanno capito

PROBABILI FORMAZIONI AZ ALKMAAR LAZIO

LE SCELTE DI JANSEN

Pascal Jansen dovrebbe confermare in toto il 4-2-3-1 che ha vinto all’Olimpico: in Az Alkmaar dunque non ci aspettiamo sorprese, a dire il vero l’unico punto interrogativo riguarda il modulo perché è abbastanza elastico, la posizione di Mijnans oscilla tra la trequarti e il centrocampo e così anche i due esterni offensivi, che dovrebbero essere Odgaard a destra e Karlsson a sinistra, possono accompagnare tra le linee oppure andare a formare un vero e proprio tridente con Pavlidis, che sarà schierato come prima punta. A parte questo, come detto, gli uomini dovrebbero essere noti: detto del reparto offensivo, a centrocampo i due giocatori che organizzeranno la manovra e si occuperanno di fare filtro saranno l’ormai ex enfant prodige Clasie, etichettato come nuovo Xavi in giovane età, e Reijnders. Alle loro spalle avremo una linea difensiva nella quale Chatzidiakos e Goes saranno i due centrali a protezione del portiere Ryan, poi Sugawara si riprenderà il posto sulla corsia destra e il giovane Kerkez, l’anno scorso passato dal Milan Primavera, agirà sul versante opposto.

I DUBBI DI SARRI

Siamo quindi alle scelte di Sarri per Az Alkmaar Lazio: Immobile non ci sarà, quindi Felipe Anderson dovrebbe fare il centravanti tattico ma nel tridente un’occasione potrebbe averla anche Luka Romero, che verosimilmente si gioca una maglia con Cancellieri sull’esterno. A questo punto, l’altro ballottaggio è quello tra Zaccagni e Pedro: è difficile che Sarri faccia giocare tutti i suoi titolari in vista del derby, lo stesso vale per il centrocampo dove Cataldi potrebbe essere spostato sulla mezzala favorendo l’inserimento di Marcos Antonio in cabina di regia, poi dunque uno tra Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto a meno che venga dato nuovamente spazio a Matias Vecino, ma almeno uno dei big dovrebbe essere in campo in mediana. In difesa invece Patric si prepara a prendere il posto di Alessio Romagnoli al centro; a giocare sarà dunque Casale (ma occhio sempre a Mario Gila), Marusic era squalificato al Dall’Ara e dunque potrebbe comunque avere una maglia a sinistra con Manuel Lazzari dall’altra parte, in porta invece giocherà Luis Maximiano.

PROBABILI FORMAZIONI AZ ALKMAAR LAZIO: IL TABELLINO

AZ ALKMAAR (4-2-3-1): Ryan; Sugawara, Chatzidiakos, Goes, Kerkez; Clasie, Reijnders; Odgaard, Mijnans, Karlsson; Pavlidis. Allenatore: Pascal Jansen

LAZIO (4-3-3): Maximiano; M. Lazzari, Patric, Casale, Marusic; S. Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Cataldi; Cancellieri, Felipe Anderson, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri











© RIPRODUZIONE RISERVATA