Probabili formazioni Azerbaijan Slovacchia/ Quote, Tarkovic è senza Milan Skriniar

PROBABILI FORMAZIONI AZERBAIJAN SLOVACCHIA: CHI GIOCA A BAKU?

Le probabili formazioni di Azerbaijan Slovacchia ci parlano della partita valida per la terza giornata di Nations League: nel gruppo 3 della Lega C si gioca alla Dalga Arena di Baku, e si tratta di un match importante soprattutto per gli ospiti, che sono partiti come favoriti per la promozione in Lega B ma si trovano a inseguire il Kazakhstan. La sconfitta interna di Trnava è stata sorprendente e dolorosa, e ora bisogna provare a ripartire: ci sarà una trasferta contro una nazionale che sulla carta è abbordabile, ma è chiaro che la Slovacchia non può sottovalutare l’impegno.

L’Azerbaijan non ha ancora segnato in questa Nations League: dopo aver perso in Kazakhstan ha pareggiato a reti bianche contro la Bielorussia, dunque nella partita di oggi pomeriggio sarà chiamato a dare fondo alle sue riserve per evitare che arrivi una retrocessione in Lega D, al momento è scontro a distanza con la già citata nazionale bielorussa. Aspettando di scoprire quello che succederà sul terreno di gioco, proviamo a valutare in che modo le due nazionali potrebbero disporsi in campo secondo gli ordini del loro CT, valutando insieme le probabili formazioni di Azerbaijan Slovacchia.

QUOTE E PRONOSTICO

Diamo adesso uno sguardo alle quote che l’agenzia Snai ha previsto per un pronostico su Azerbaijan Slovacchia, partita valida per la Nations League. il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 4,50 volte quanto messo sul piatto; con il segno X per il pareggio la vostra vincita corrisponderebbe a 3,35 volte la giocata, mentre il segno 2 sul quale puntare per l’affermazione degli ospiti porta in dote un importo equivalente a 1,83 volte quello che avrete scelto di investire.

PROBABILI FORMAZIONI AZERBAIJAN SLOVACCHIA

GLI 11 DI DE BIASI

Gianni De Biasi non avrà a disposizione Aliyev per Bielorussia Kazakhstan: potrebbe allora puntare nuovamente su Salahly come esterno a sinistra, mentre per la corsia destra Medvedev viene insidiato da Abass Huseynov con una mediana in cui Qarayev può essere titolare a scapito di Richard, confermando invece sia Mahmudov che soprattutto Eddy Silvestre che detterà i tempi dell’azione. In difesa dovremmo vedere i soliti tre senza particolari sorprese: Calal Huseynov, Haghverdi e Mustafazada formeranno la linea che si disporrà a protezione del portiere Mahammadaliyev. Per quanto riguarda invece il tandem offensivo, i favoriti restano Dadashov e Sheydayev che hanno già giocato titolari l’ultima partita in Serbia; tuttavia non avendo segnato in nessuna delle due gare rischiano il posto, almeno uno di loro due infatti potrebbe essere sostituito da Emreli che scalpita in panchina.

LE SCELTE DI TARKOVIC

Dovrebbe essere un 4-3-3 quello di Stefan Tarkovic per Azerbaijan Slovacchia. In porta ci sarà ancora Rodak; out Skriniar in difesa ed è una tegola pesante anche per l’Inter, dunque il suo posto lo prenderà Valjent che agirà a lato di Gyomber per formare la coppia centrale, che sarà supportata dai due terzini Koscnelnik e Chvatal. A centrocampo i tempi del gioco li detta Lobotka che, come detto, sotto la guida di Spalletti ha trovato buono spazio a Napoli soprattutto nel finale di stagione; poi non si dovrebbe rinunciare a Kucka come una delle due mezzali, il posto nella zona mediana lo rischia Rusnak che potrebbe essere sostituito da Duda, un centrocampista offensivo che infatti spesso gioca sulla trequarti. Nel tridente invece Haraslin dovrebbe prendersi la maglia da esterno sinistro; questo vorrebbe dire dirottare Weiss sulla corsia destra, come prima punta Strelec dovrebbe partire dall’inizio in luogo di Almasi con Bozenik come prima alternativa.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI DI AZERBAIJAN SLOVACCHIA

AZERBAIJAN (3-4-1-2): Mahammadaliyev; C. Huseynov, Haghverdi, Mustafadaza; Medvedev, Isaev, E. Silvestre, Mahmudov, Salahly; Dadashov, Emreli. Allenatore: Giovanni De Biasi

SLOVACCHIA (4-3-3): Rodak; Koscelnik, Valjent, Gyomber, Chvatal; Kucka, Lobotka, Duda; Weiss, Strelec, Haraslin. Allenatore: Stefan Tarkovic











