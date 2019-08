Probabili formazioni Barcellona Arsenal/ Quote, Griezmann dal primo minuto

Si gioca quest’oggi alle ore 20,00 al Camp Nou il match tra Barcellona e Arsenal, test match di grandissimo prestigio valido per il Trofeo Gamper, storica manifestazione organizzata dal club blaugrana e giunta nel 2019 alla sua 54^ edizione. Sotto i riflettori dello stadio di Barcellona quindi assisteremo a un’amichevole di grandissima importanza e non solo per la storia del trofeo o per il valore delle formazioni, ma pure perché questo sarà uno degli ultimi banchi di prova prima del via delle rispettive stagioni nei campionati nazionali. Per Valverde come Emery, impegnati a stilare le probabili formazioni di Barcellona Arsenal, sarà quindi un’occasione più che preziosa per affinare la preparazione dei propri giocatori, o almeno per coloro che hanno potuto mettere nelle gambe già alcuni minuti. Sia i blaugrana che i Gunners infatti contano alcuni assenti o giocatori non ancora in condizione per le vacanze estive prolungare (come Messi, che è stato impegnato con l’Argentina in Coppa America). Non sarà quindi un 11 pieno di titolari quello che vedremmo in campo, ma lo spettacolo sarà ben vivo. Vediamo quindi quali saranno le mosse dei due tecnici per le probabili formazioni di Barcellona Arsenal.

LE PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA ARSENAL

LE MOSSE DI VALVERDE

Pur con uno spogliatoio non ancora al completo, ecco che Valverde non avrà comunque problemi a mettere in campo un undici importante per le probabili formazioni di Barcellona Arsenal, pur tenendo conto che in questa estate li spagnoli non hanno sempre brillato (come ci ricorda il KO con il Chelsea). Dando fiducia al 4-3-3 questa sera dovremmo trovare di nuovo titolare tra i pali ter Stegen, con di fronte a sè un solido reparto a 4 che vedrà in campo dal primo minuto Alba, Umtiti, Pique e Semedo. Per la mediana il punto di riferimento sarà Busquets che si circonderà di Puig e Roberto, pur con altre alternative valide per la panchina. In attacco poi vi sarà spazio per Collado, Griezmann e Dembele.

LE SCELTE DI EMERY

Sarà invece il 4-2-3-1 il modulo di riferimento di Emery per le probabili formazioni di Barcellona Arsenal, dove però non dovrebbe trovare posto il volto nuovo del mercato Pepè, appena soffiato al Napoli. Ecco quindi che saranno Lacazette con Mkhitaryan e e Aubameyang a giocare dal primo minuto come bocche di fuoco, con il supporto di Willock sulla tre quarti. Per la mediana dei Gunners si fanno avanti Xhaka e Guendouzi, ma le alternative dalla panca certo non mancano per il tecnico. Emery poi per la difesa posta davanti a Leno, dovrebbe consegnare le maglie da titolari a Sokratis e Chambers per il centro: toccherà quindi a Monreal e Maitland Niles agire ai lati dal primo minuto.

IL TABELLINO

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Alba, Umtiti, Pique, Semedo; Puig, Busquets, Roberto; Collado, Griezmann, Dembele All. Valverde

ARSENAL (4-2-3-1): Leno; Monreal, Sokratis, Chambers, Miatland Niles; Xhaka, Guendouzi; Mkhitaryan, Willock, Aubameyang; Lacazette All. Emery



