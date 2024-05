Probabili formazioni Bayer Leverkusen Roma/ Quote: Dybala c’è, torna Celik (Europa League, 9 maggio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI BAYER LEVERKUSEN ROMA: DE ROSSI PER L’IMPRESA!

Con le probabili formazioni di Bayer Leverkusen Roma andiamo a parlare della semifinale di ritorno in Europa League 2023-2024: alle ore 21:00 di giovedì 9 maggio Daniele De Rossi si trova costretto a scalare una montagna, perché una settimana fa la sua Roma ha perso 2-0 all’Olimpico e ha subito la durissima legge del Bayer Leverkusen, la cui stagione è stata finora stratosferica e, già leggendaria con la prima Bundesliga di sempre messa in bacheca, a poche partite da un possibile tris con Coppa di Germania e appunto Europa League.

Dal canto suo la Roma non vince da tre partite in campionato, arriva dal pareggio contro la Juventus e per qualificarsi alla terza finale consecutiva in Europa dovrà segnare almeno due gol, senza subirne, anche solo per forzare i tempi supplementari: naturalmente è difficilissima, ma De Rossi ha infuso tranquillità in tutto l’ambiente e la squadra potrebbe farcela. Staremo a vedere: intanto la nostra valutazione la facciamo sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare alla BayArena, quindi prendiamoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni di Bayer Leverkusen Roma.

BAYER LEVERKUSEN ROMA: QUOTE E PRONOSTICO

A margine delle probabili formazioni di Bayer Leverkusen Roma bisogna riferire che, nel ritorno della semifinale di Europa League, le quote pervenute all’agenzia Snai indicano nella squadra tedesca la chiara favorita per la vittoria: si capisce già dal valore di appena 1,50 volte la giocata che è stato posto sul segno 1, ma il quadro diventa ancora più evidente se pensiamo che il segno 2, sul quale puntare per il successo della Roma, vi permetterebbe di guadagnare 6,25 volte quello che avrete messo sul piatto. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita che ammonta a 4,50 volte l’importo investito sul match.

PROBABILI FORMAZIONI BAYER LEVERKUSEN ROMA

LE SCELTE DI XABI ALONSO

Punti di domanda aperti invece per Xabi Alonso, che naturalmente affronterà Bayer Leverkusen Roma senza il pensiero dei due gol di vantaggio. I possibili ballottaggi sono quello tra Stanisic e Kossounou nel terzetto difensivo, con il primo favorito; quello tra Exequiel Palacios e Andrich in mezzo, ricordando che il centrocampista tedesco ha segnato il secondo gol nella semifinale di andata, e poi ancora quello tra Hofmann e Adli sulla trequarti. All’andata ha giocato il secondo, stavolta potrebbe toccare all’ex Borussia Monchengladbach; per il resto sarà il solito Bayer Leverkusen di Europa League, quindi con Kovar che in porta prende il posto del titolare Hradecky, titolare nella trionfale Bundesliga, e Tah e Tapsoba che completano la linea difensiva; sulle corsie laterali le due frecce Frimpong a destra e Grimaldo a sinistra, ovviamente poi il gioiellino del vivaio Wirtz, anche lui a segno all’Olimpico, che avrà la facoltà di fluttuare tra le linee approcciandosi spesso nell’area avversaria. Come prima punta giocherà Boniface; pronto alla staffetta l’ex della partita Schick, uomo dei gol all’ultimo minuto in questa stagione.

GLI 11 DI DE ROSSI

Al momento sono pochi i dubbi che De Rossi si porta appresso in vista di Bayer Leverkusen Roma: anche Dybala appare recuperato dopo il problema accusato contro la Juventus, quindi la Joya dovrebbe essere regolarmente in campo per formare il tridente che, con Romelu Lukaku e El Shaarawy, partirà titolare alla BayArena. In difesa si rivede Gianluca Mancini, lasciato in panchina domenica sera, così come Smalling che dà garanzie in termini di esperienza; a destra Zeki Celik torna dopo la squalifica e prende il posto di Karsdorp, che ha sulla coscienza il grave errore costato il primo gol tedesco settimana scorsa; poi Spinazzola, che a sinistra è in vantaggio su Angeliño non a caso schierato titolare in campionato. Il centrocampo sarà invece quello classico, o se preferite dei giorni migliori: Leandro Paredes come playmaker, Cristante e Lorenzo Pellegrini che giocheranno da mezzali. Queste le scelte nel 4-3-3 per tentare l’impresa, non è poi escluso che all’ultimo De Rossi possa proporre qualcosa di diverso.

PROBABILI FORMAZIONI BAYER LEVERKUSEN ROMA: IL TABELLINO

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Kovar; Stanisic, Tah, Tah, Tapsoba; Frimpong, G. Xhaka, Andrich, Grimaldo; Hofmann, Wirtz; Boniface. Allenatore: Xabi Alonso

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, G. Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Lo. Pellegrini; Dybala, R. Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: Daniele De Rossi











