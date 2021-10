Probabili formazioni Belgio Francia/ Quote, ballottaggi aperti! (Nations League)

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO FRANCIA: CHI GIOCA IN NATIONS LEAGUE?

Le probabili formazioni di Belgio Francia ci consentono di approfondire il tema delle scelte da parte dei due CT per la semifinale di Nations League 2020-2021: all’Allianz Stadium di Torino si gioca giovedì 7 ottobre alle ore 20:45, una partita che manca da tre anni ma che per tanti anni ha rappresentato una straordinaria classica. La Nations League non sarà magari il teatro più importante del calcio mondiale, ma per entrambe le nazionali l’occasione è ghiotta: mettersi alle spalle la delusione europea e ritrovare slancio per le qualificazioni ai Mondiali, mettendo un trofeo in bacheca che certamente fa sempre comodo.

Adesso però noi ci dobbiamo concentrare sul pre-partita: certamente sarà complicato azzeccare qualunque scelta di Roberto Martinez e Didier Deschamps perchè entrambi potrebbero fare un po’ di turnover, ma comunque proviamoci andando ad analizzare in maniera più dettagliata dubbi e certezze di entrambi i Commissari Tecnici per questa semifinale di Nations League, leggendo insieme quelle che sono le probabili formazioni di Belgio Francia.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Belgio Francia: la previsione di questo bookmaker ci dice che il segno 1 per la vittoria dei Diavoli Rossi vi farebbe guadagnare 3,10 volte l’importo investito, l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – porta in dote una vincita corrispondente a 3,15 volte la puntata mentre con il segno 2, su cui puntare per il successo dei Bleus che sono favoriti, andreste a intascare una somma equivalente a 2,40 volte quanto messo sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO FRANCIA

LE SCELTE DI MARTINEZ

Roberto Martinez gioca con il 3-4-3, e in Belgio Francia non dovrebbe modificare il modulo: spicca il fatto che il CT dei Diavoli Rossi abbia convocato solo tre centrali, di conseguenza a meno di difesa a 4 (appunto) non ci sono dubbi sulla titolarità di Alderweireld, Boyata e Vertonghen con Courtois tra i pali. I due esterni dovrebbero essere Meunier e Ferreira Carrasco, ma anche qui le cose possono cambiare: a destra scalpita l’ex Atalanta Castagne, sull’altro versante invece ricordiamo che agli Europei avevano ad un certo punto agito Thorgan Hazard sulla linea dei centrocampisti e il fratello Eden nel tridente offensivo, una situazione che si potrebbe ora ripetere per la Nations League. In mezzo al campo le scelte sembrano fatte con Witsel e Tielemans che hanno ben pochi rivali, a meno che non se ne voglia preservare uno pensando di arrivare in finale; poi Romelu Lukaku sarà chiaramente la prima punta, a destra dovrebbe agire De Bruyne e dunque a sinistra ci sarà il ballottaggio tra i due fratelli Hazard.

I DUBBI DI DESCHAMPS

Per Belgio Francia ha più dubbi Deschamps: anche lui adotta ormai la difesa a 3, a protezione di Lloris i favoriti sono Upamecano, Varane e Kimpembe. Sulle corsie, ci sono due testa a testa: da una parte quello tra Pavard e Dubois con il primo favorito, a sinistra anche qui un ballottaggio tra fratelli con Lucas e Theo Hernandez a giocarsi la maglia. Il laterale del Milan potrebbe avere la meglio, perchè il rendimento dell’ultimo periodo parla chiaro; su questa corsia però attenzione a Digne, che spesso e volentieri ha fatto il titolare nella nazionale francese anche perchè Lucas Hernandez oggi appare più un centrale, per quanto tattico possa essere. Pogba e Rabiot dovrebbero avere in mano la linea mediana; manca Kanté, e questo aumenta le possibilità di una maglia per il giovane Tchouaméni, ultimamente entrato nelle mire della Juventus (tra le altre). Griezmann dovrebbe invece muoversi in qualità di trequartista, perchè i due posti nel tandem offensivo sono di Benzema e Mbappé; qui, Ben Yedder e Martial possono essere delle validissime alternative.

IL TABELLINO

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, Ferreira Carrasco; De Bruyne, R. Lukaku, T. Hazard. Allenatore: Roberto Martinez

FRANCIA (3-4-1-2): Lloris; Kimpembe, Varane, Upamecano; Pavard, Pogba, Rabiot, T. Hernandez; Griezmann; Benzema, Mbappé. Allenatore: Didier Deschamps



