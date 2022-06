Probabili formazioni Bielourssia Kazakhstan/ Quote, solo conferme per gli ospiti?

PROBABILI FORMAZIONI BIELORUSSIA KAZAKHSTAN: CHI GIOCA A NOVI SAD?

Con le probabili formazioni di Bielorussia Kazakhstan ci introduciamo ai temi della partita valida per la terza giornata di Nations League 2022-2023: siamo nel gruppo 3 della Lega C, al Karadjordje di Novi Sad. La Bielorussia, per ragioni legate alla guerra, gioca le sue partite casalinghe in Serbia e dunque in campo neutro: tra l’altro le termina questa sera (venerdì 10 giugno, alle ore 20:45) e dunque avrà tre trasferte consecutive per provare a ribaltare una situazione al momento sfavorevole, perché dopo aver perso contro la Slovacchia questa nazionale non è andata oltre un pareggio a reti bianche contro l’Azerbaijan.

Sta invece volando il Kazakhstan, clamorosamente primo in classifica: vittoria interna contro la nazionale azera e poi addirittura blitz a Trnava, in caso di vittoria questa sera ci sarà la possibilità di andare in fuga e avvicinare quella che sarebbe una clamorosa promozione in Lega B. Aspettiamo dunque che la partita di Nations League si giochi, ma intanto possiamo usare questo tempo per provare a fare qualche rapida valutazione sulle scelte che potrebbero essere operate dai due Commissari Tecnici qui a Novi Sad, leggendo insieme le probabili formazioni di Bielorussia Kazakhstan.

QUOTE E PRONOSTICO

Diamo adesso uno sguardo alle quote che l’agenzia Snai ha previsto per un pronostico su Bielorussia Kazakhstan, partita valida per la Nations League. il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,35 volte quanto messo sul piatto; con il segno X per il pareggio la vostra vincita corrisponderebbe a 3,00 volte la giocata, mentre il segno 2 sul quale puntare per l’affermazione degli ospiti porta in dote un importo equivalente a 3,25 volte quello che avrete scelto di investire.

PROBABILI FORMAZIONI BIELORUSSIA KAZAKHSTAN

GLI 11 DI KONDRATJEV

In Bielorussia Kazakhstan Georgiy Kondratjev potrebbe cambiare qualcosa, visti anche gli scarsi risultati: davanti al portiere Pavlyuchenko dovremmo vedere comunque la conferma di Volkov, Khadarkevich e Politevich mentre le modifiche arriverebbero nella zona mediana, con Vladislav Klimovich pronto a prendere il posto di Bocherov nel settore nevralgico (per affiancare capitan Yablonskiy) e una corsia sinistra sulla quale andrebbe a correre Pechenin. Scelta invece maggiormente offensiva per la destra, con Bessmertniy che si prepara a prendere il posto di Nechaev; di fatto un laterale che sa spingere rispetto a un esterno che è prettamente un terzino. Anche nel tridente offensivo qualcosa potrebbe cambiare: Gromyko, trequartista che può giocare anche largo, sarebbe piazzato sulla fascia mancina in luogo di Malkevich, con Bykov regolarmente a destra e Bogomolskiy che insidia la maglia di prima punta di Solovey.

LE SCELTE DI ADIEV

Magomed Adiev dovrebbe invece confermare in toto la nazionale che ha vinto in Slovacchia: per Bielorussia Kazakhstan avremo dunque un 3-4-2-1 con Shatskiy tra i pali, davanti a lui una linea difensiva composta da Marochkin, Alip e Maliy mentre i due laterali sulla zona del centrocampo sarebbero Gabyshev e Dosmagambetov. In mezzo Darabaev, diventato l’eroe del clamoroso successo di Trnava nella seconda giornata di Nations League, sarà il giocatore che dalla zona mediana si lancerà negli spazi duettando con i giocatori schierati sulla trequarti; al suo lato avremo invece ordine e regia da parte di Kuat, il capitano. Ecco dunque il tridente offensivo, con due uomini a supporto di un centravanti: Orazov e Astanov sono gli elementi che Adiev destinerà a fluttuare tra le linee e le maglie della difesa della Bielorussia, come riferimento offensivo avremo invece Aymbetov.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI DI BIELORUSSIA KAZAKHSTAN

BIELORUSSIA (3-4-3): Pavlyuchenko; Volkov, Khadarkevich, Politevich; Bessmertniy, V. Klimovich, Yablonskiy, Pechenin; Bykov, Bogomolskiy, Gromyko. Allenatore: Georgiy Kondratjev

KAZAKHSTAN (3-4-2-1): Shatskiy; Marochkin, Alip, Maliy; Gabyshev, Darabaev, Kuat, Dosmagambetov; Orazov, Astanov; Aymbetov. Allenatore: Magomed Adiev











