Probabili formazioni Bodo/Glimt Roma/ Diretta tv: turnover per Mourinho

PROBABILI FORMAZIONI BODO/GLIMT ROMA: CHI SCENDE IN CAMPO DOMANI?

Le probabili formazioni di Bodo/Glimt Roma ci offrono lo spunto per avvicinarci alla partita valida per la terza giornata della fase a gironi della neonata Conference League. Per la Roma di José Mourinho finora in Europa è sempre andato tutto bene: quattro vittorie su quattro fra playoff e girone, la qualificazione non dovrebbe davvero essere in dubbio, però la trasferta in Norvegia cade in mezzo tra la sconfitta contro la Juventus e l’altra super sfida di campionato contro il Napoli, di conseguenza sarà fondamentale non snobbare il match in zona Circolo Polare Artico per evitare guai.

Bisogna infatti rispettare il Bodo/Glimt, che è la seconda forza in classifica nel girone grazie ad una vittoria contro lo Zorya e un pareggio sul campo del Cska Sofia nelle prime due giornate, dunque i norvegesi in caso di vittoria firmerebbero addirittura il sorpasso al vertice della classifica. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Bodo/Glimt Roma.

DIRETTA BODO/GLIMT ROMA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bodo/Glimt Roma sarà trasmessa dalla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, mentre per quanto riguarda la diretta streaming video dobbiamo notare che, oltre alla possibilità per gli abbonati tramite il servizio Sky Go, essa sarà disponibile inoltre anche sulla piattaforma DAZN, naturalmente pure in questo caso su abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI BODO/GLIMT ROMA

LE SCELTE DI KNUTSEN

Nelle probabili formazioni di Bodo/Glimt Roma, l’allenatore dei padroni di casa norvegesi Kjetil Knutsen dovrebbe affidarsi ad un modulo 4-3-3 che potrebbe prevedere i seguenti undici titolari: in porta Haikin; davanti a lui la difesa a quattro formata da Sampsted, Lode, Hoibraten e Bjorkan; a centrocampo i tre possibili titolari sono Brunstad Fet, Berg e Saltnes; infine il tridente d’attacco del Bodo/Glimt dovrebbe essere formato da Pellegrino, Botheim e Solbakken.

LE MOSSE DI MOURINHO

Sul fronte giallorosso, le probabili formazioni di Bodo/Glimt Roma dovrebbero invece essere fatalmente nel segno del turnover per José Mourinho, considerando che la posizione in classifica in Conference League è ottima, ma la trasferta in Norvegia cade in mezzo alle partite contro Juventus e Napoli. Ecco allora un ampio turnover nel modulo 4-2-3-1, che non riguarderà però Rui Patricio fra i pali; qualche novità comincerà già ad esserci in una difesa che potrebbe essere diversa al 50% con Karsdorp, Mancini, Kumbulla e Calafiori da destra a sinistra; in mediana potrebbe esserci spazio per Darboe al fianco di Veretout; sulla trequarti potrebbero invece agire Carles Perez, Pellegrini ed El Shaarawy nel terzetto alle spalle della prima punta, che stavolta potrebbe essere Shomurodov.

IL TABELLINO

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Lode, Hoibraten, Bjorkan; Brunstad Fet, Berg, Saltnes; Pellegrino, Botheim, Solbakken. All. Knutsen.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Calafiori; Darboe, Veretout; Carles Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov. All. Mourinho.



