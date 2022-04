Probabili formazioni Bodo/Glimt Roma/ Quote, turnover sulle fasce?

PROBABILI FORMAZIONI BODO/GLIMT ROMA: CHI GIOCA STASERA?

Con le probabili formazioni di Bodo/Glimt Roma ci avviciniamo alla partita di questa sera in Norvegia per l’andata dei quarti di Conference League 2021-2022. Scherzi del sorteggio, i giallorossi si ritrovano a giocare contro la compagine norvegese già affrontata nel girone, quando all’Aspmyra aveva rifilato una storica batosta alla banda di José Mourinho, un 6-1 clamoroso che la Roma non aveva nemmeno vendicato al ritorno, visto che all’Olimpico era finita 2-2.

Dunque Bodo/Glimt bestia nera della Roma, ma se non altro i giallorossi hanno poi vinto il girone saltando i playoff; i norvegesi li hanno giocati e superati, poi hanno anche eliminato l’Az Alkmaar arrivando ai quarti; Mourinho invece ha fatto fuori il Vitesse (sia pure a fatica) e ora punta alla vittoria della Conference League, missione che sembra alla portata per una Roma che nelle ultime settimane è cresciuta molto anche in campionato. Nel frattempo, leggiamo in maniera più approfondita le ultime notizie circa le probabili formazioni di Bodo/Glimt Roma.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Bodo/Glimt Roma in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Nonostante precedenti e fattore campo, i giallorossi partono favoriti: il segno 2 è quotato a 1,90, mentre poi si sale a quote molto simili in caso di pareggio (segno X a 3,60) o di vittoria norvegese, dal momento che il segno 1 varrebbe 3,65 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI BODO/GLIMT ROMA: LE MOSSE DEI MISTER

LE SCELTE DI KNUTSEN

Leggendo le probabili formazioni di Bodo/Glimt Roma, dobbiamo subito notare che la squadra norvegese è cambiata rispetto allo scorso autunno a causa del calciomercato (ricordiamo che in Norvegia il campionato si gioca in base all’anno solare). Oggi nel modulo 4-3-3 dell’allenatore Kjetil Knutsen dovremmo vedere una linea difensiva con Moe e Hoibraten centrali a protezione del portiere Haikin, i terzini sarebbero Sampsted a destra e Wembangomo a sinistra.

A centrocampo invece avremo la regia di capitan Saitnes, perno centrale di una mediana nella quale la mezzala di qualità sarà Vetlesen, mentre sull’altro versante del campo opererà Hagen. Lo spauracchio nel tridente offensivo resta Solbakken, il giocatore di maggior talento nel Bodo/Glimt, che partirà largo a destra; sulla corsia mancina invece spazio al veterano Amahl Pellegrino mentre il ruolo di prima punta che era di Botheim è conteso tra Espejord e Boniface, con il primo che appare favorito.

GLI 11 DI MOURINHO

Dopo aver battuto la Sampdoria, Mourinho dovrebbe cambiare qualcosa nelle probabili formazioni di Bodo/Glimt Roma. Le due certezze restano naturalmente Rui Patricio e Abraham, che non sono mai usciti dalla formazione titolare; dovrebbe giocare anche Lorenzo Pellegrini, che ha “forzato” l’ammonizione per saltare la Salernitana ed esserci contro il Napoli. Il capitano giocherà sulla trequarti al fianco di Mkhitaryan, anche tenuto conto dei problemi fisici che condizionano Zaniolo e Veretout, che di conseguenza dovrebbero imporre all’allenatore giallorosso di schierare dal primo minuto nella coppia di centrocampo Cristante e Sérgio Oliveira.

Sulle corsie laterali, possibile un doppio avvicendamento: riposo per Karsdorp e Zalewski e dunque i favoriti per avere il posto da titolari sarebbero Maitland-Niles a destra e Viña sulla corsia mancina. In difesa invece a rimanere fuori potrebbe essere Mancini: l’ex Atalanta lascerebbe il suo ruolo a Kumbulla, che completerebbe una difesa a tre nella quale giocherebbero con lui Smalling e Ibañez.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI BODO/GLIMT ROMA

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Hölbraten, Wembangomo; Hagen, Saitnes, Vetlesen; Solbakken, Espejord, Pellegrino. All. Knutsen.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Ibañez, Smalling, Kumbulla; Maitland-Niles, Oliveira, Cristante, Viña; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho.

