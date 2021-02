Probabili formazioni Bologna Benevento/ Quote: ben tre squalificati

Le probabili formazioni di Bologna Benevento ci introducono all’anticipo che questa sera allo stadio Renato Dall’Ara aprirà la giornata di Serie A, la sfida tra Sinisa Mihajlovic e Filippo Inzaghi che sono accomunati dall’obiettivo di cercare altri punti per continuare a navigare in una posizione tranquilla di classifica, lontani dai guai della zona retrocessione. Il Bologna ha fatto in questo senso un passo avanti molto significativo vincendo il derby sul campo del Parma domenica scorsa, mentre il Benevento è a sua volta reduce da un buon pareggio contro la Samnpdoria: potrebbe venirne fuori una partita piacevole, senza troppi tatticismi. Tutto questo premesso, andiamo allora senza indugio ad analizzare le notizie a poche ore dalla partita circa le probabili formazioni di Bologna Benevento.

QUOTE E PRONOSTICO

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote dell’agenzia Snai per il pronostico su Bologna Benevento. I rossoblù partono ben favoriti, per cui il segno 1 è quotato a 1,85 contro la quotazione pari a 4,25 in caso di successo del Benevento (naturalmente segno 2). L’ipotesi del pareggio si colloca invece ad un livello intermedio, perché il segno X vale 3,60 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA BENEVENTO

LE SCELTE DI MIHAJLOVIC

Le probabili formazioni di Bologna Benevento vedono Sinisa Mihajlovic intenzionato a confermare Skov Olsen come ala destra d’attacco, dunque va verso una nuova esclusione Orsolini, nonostante il gol contro il Parma; dovrebbero essere poi Soriano e Sansone a completare il trio alle spalle di Barrow, confermato prima punta anche se non è quello il ruolo naturale del gambiano, con Palacio e Vignato alternative dalla panchina. Dominguez affiancherà Schouten in mezzo al campo, dove mancherà lo squalificato Svanberg. In difesa possibile conferma per Soumaoro nella coppia centrale con Danilo, inoltre Dijks nonostante un taglio sopra l’occhio dovrebbe essere regolarmente in campo.

LE MOSSE DI INZAGHI

Sul fronte campano, per Filippo Inzaghi le probabili formazioni di Bologna Benevento portano la brutta notizia delle squalifiche di Improta e Ionita, dunque riecco in mezzo al campo Viola e Hetemaj dal primo minuto ai fianchi del regista Schiattarella. Sulla trequarti si giocano il posto Insigne e Iago Falque, ma la maglia da titolare potrebbe andare allo spagnolo in supporto a Caprari e alla prima punta Lapadula; a gara in corso potrebbe debuttare l’argentino Gaich. Al centro della retroguardia si segnala un altro ballottaggio Caldirola-Tuia, con il primo che potrebbe essere favorito per affiancare Glik davanti a Montipò. Indisponibile Letizia, sarà Depaoli il terzino destro.

IL TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Soumaoro, Danilo, Dijks; Schouten, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Caldirola, Glik, Barba; Viola, Schiattarella, Hetemaj; Iago Falque; Caprari, Lapadula. All. F. Inzaghi.



