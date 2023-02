Probabili formazioni Bologna Inter/ Quote: torna la LuLa davanti! (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA INTER: CHI GIOCA OGGI?

Analizzando le probabili formazioni di Bologna Inter ci avviciniamo alla partita che si gioca alle ore 12:30 di domenica 26 febbraio ed è valida per la 24esima giornata di Serie A 2022-2023. I padroni di casa non hanno grossi problemi di classifica grazie al periodo positivo che stanno attraversando: la preziosa vittoria di “Marassi” contro la Sampdoria ha permesso di volare a +15 punti sulla zona retrocessione. Il discorso permanenza in Serie A, quindi, appare scontato. Ora c’è tutto il tempo per sognare qualcosa in più, ovvero un posto nella prossima Conference League. Considerata la situazione extra-campo della Juventus, il Bologna può davvero sperare in un ritorno in Europa.

L’Inter, invece, sogna ancora di riagguantare il Napoli e di tornare in corsa per il primo posto in classifica. Impresa a dir poco ardua ma i nerazzurri hanno il diritto di crederci viste le loro ultime apparizioni. La vittoria di misura contro il Porto ha dato nuova linfa a Brozovic e compagni, anche grazie ad una prestazione davvero convincente di tutti gli effettivi. Ma, allo stesso tempo, i ragazzi di Inzaghi avranno l’obbligo di continuare a correre per tenere a distanza di sicurezza le rivali per il secondo posto che, ovviamente, non è scontato.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo intanto uno sguardo anche al pronostico su Bologna Inter in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che vede favoriti gli ospiti nerazzurri, perché il segno 2 è quotato a 1,70 mentre un successo dei padroni di casa del Bologna (segno 1) sarebbe quotato a 5,00. Valore intermedio infine per il pareggio, dato che il segno X varrebbe 3,75 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA INTER

LE SCELTE DI THIAGO MOTTA

Solito 4-2-3-1 per mister Thiago Motta con qualche dubbio. Tra i pali spazio a Skorupski mentre nel reparto difensivo è sicuro l’impiego di Sosa e Lucumì centrali ma sono da valutare gli esterni. Sulla corsia destra dovrebbe figurare Posch mentre sul fronte opposto si contendono una maglia Cambiaso e Lykogiannis con il primo favorito. A fare da schermo davanti alla difesa Dominguez e uno tra Medel e Schouten mentre toccherà a Orsolini, Ferguson e Soriano azionare l’unico riferimento offensivo. In tal senso dovrebbe toccare a Barrow ma non è escluso l’impiego di Aebischer. Ancora lunga, infatti, la lista degli indisponibili che comprende Zirkzee, Bagnolini, Sansone, Bonifazi, Arnautovic e Soumaoro. Quest’ultimo proverà un recupero in extremis ma, al massimo, potrebbe accomodarsi in panchina.

GLI 11 DI INZAGHI

Inzaghi cambia rispetto al Porto e per Inter Bologna dovrebbe tornare a presentare dal primo minuto qualche giocatore che, invece, è partito dalla panchina mercoledì sera al “Meazza”. Sarà ancora Onana a difendere i pali nerazzurri mentre i tre difensori scelti da Simone Inzaghi dovrebbero essere Skriniar, De Vrij e Bastoni. Nessun dubbio ormai sul rientro di Brozovic dal primo minuto, ai suoi lati nel centrocampo a cinque toccherà a Barella e Calhanoglu. Sulle corsie esterne, invece, sicuro di un posto Dimarco mentre a destra Dumfries contende una maglia a Darmian. Coppia offensiva formata da Lautaro Martinez e Lukaku. L’unico indisponibile per la sfida dello stadio “Dall’Ara” è Correa, alle prese con un problema muscolare.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA INTER: IL TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Sosa, Cambiaso; Schouten, N. Dominguez; Orsolini, L. Ferguson, Soriano; Barrow. Allenatore: Thiago Motta

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; R. Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi











