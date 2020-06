Probabili formazioni Bologna Juventus/ Diretta tv: 3 assenti di peso per Mihajlovic

Il primo campionato torna in campo e domani sera alle ore 21.45 in un Dall’Ara deserto si giocherà la sfida della 27^ giornata di Serie A tra Bologna e Juventus, le cui probabili formazioni sono ora sotto analisi. Siamo infatti ben impazienti di conoscere le mosse di Mihajlovic come di Sarri, quest’ultimo poi impegnato solo pochi giorni fa nella finale della Coppa Italia contro il Napoli. La Vecchia Signora però dopo l’impegno con la Coppa dovrà concentrasi al 100% per il primo obiettivo della stagione, la vittoria dello scudetto e certamente il tecnico non potrà sotto valutare l’impegno con il Bologna. Mihajlovic e i suoi infatti si sono preparati in queste settimane a un finale di stagione impegnativo e nonostante alcune assenze annunciate (3 gli squalificati felsinei dopo il match con la Lazio di febbraio), i rossoblu domani saranno in campo pronti all’impresa di superare la capolista di campionato. Andiamo dunque a controllare le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Bologna Juventus.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo agli appassionati che la sfida per la 27^ giornata di Serie A tra Bologna e Juventus sarà visibile in diretta tv su Sky e per la precisione ai canali Sky Sport Uno (20) e Sky Sport Serie A (202): La diretta streaming video della partita sarà garantita per tutti gli appassionati tramite il noto servizio Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA JUVENTUS

LE MOSSE DI MIHAJLOVIC

Per la prima sfida della ripresa della Serie A e di fronte a un avversario di grande valore come sono i bianconeri di Sarri, certo per disegnare le probabili formazioni di Bologna e Juventus, Mihajlovic punterà solo sui proprio titolari, schierati secondo il classico 4-2-3-1, che già vediamo dall’inizio della stagione. Per il big match casalingo, che si disputerà solo a porte chiuse ecco che allora il tecnico rossoblu si affiderò a Skorupski tra i pali, mentre in difesa non mancheranno dal primo minuto Danilo e Denswill, con pure Mbaye e Tomiyasu, ai lati. Sono poi maglie consegnate nella mediana, dove certo mancherà dal primo minuto Schouten, fermo per squalifica: pronti dunque Poli e Dominiguez, mentre sarà Soriano a venir avanzato sulla trequarti. Davanti poi Mihajlovic pure dovrà fare a meno di Santander, out per decisione del giudice sportivo: prima punta domani sarà dunque Palacio, mentre Barrow e Orsolini si collocheranno ai lati del primo bomber.

LE SCELTE DI SARRI

Benché i bianconeri avranno domani nelle gambe la pesante finale con il Napoli per la Coppa Italia, ecco che per il big match di domani sera Sarri dovrebbe pure confermare dal primo minuto gran parte dei propri titolari, specie in attacco, dove di cero mancherà ancora Gonzalo Higuain, ancora alla prese con l’ultimo acciacco muscolare. Senza il Pipita nel 4-3-3 vedremo dunque davanti dal primo minuto Cristiano Ronaldo, Dybala e Douglas Costa, confermati dal primo minuto. Potrebbe dunque essere a centrocampo che si potrebbero accedere alcuni ballottaggi alla vigilia della sfida: al momento il reparto a 3 vede favoriti per in posto da titolari Matuidi, Bentancur e Pjanic, ma non è da escludere, dopo lunga permanenza in infermeria pure che faccia capolino Ramsey. Non è invece ancora giunta l’ora del ritorno in campo per l’acciaccato Chiellini: domani sarà sempre De Ligt a fare compagnia a Bonucci al centro della difesa, con Alex Sandro e Danilo adibiti ai lati del reparto arretrato.

IL TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1): 28 Skorupski; 14 Tomiyasu, 23 Danilo, 4 Denswil, 15 Mbaye; 8 Dominiguez, 16 Poli; 7 Orsolini, 21 Soriano, 99 Barrow; 24 Palacio All. Mihajlovic

JUVENTUS (4-3-3): 1 Szczesny; 13 Danilo, 4 De Ligt, 3 Chiellini, 12 A Sandro; 14 Matuidi, 5 Pjanic, 30 Bentancur; 11 D Costa, 10 Dybala, 7 C Ronaldo All. Sarri.



