Probabili formazioni Bologna Milan/ Diretta tv: ben pochi i dubbi di Mihajlovic

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA MILAN: CHI IN CAMPO DOMANI?

Solo domani alle ore 20.45 si accenderà tra le mura dello Stadio Dall’Ara la bella sfida della nona giornata della Serie A tra Bologna e Milan: andiamo a vedere quali saranno le probabili formazioni del match. Dopo il pareggio ottenuto contro l’Udinese, la squadra di Mihajlovic torna a giocare in casa con l’obbiettivo di compiere l’impresa contro una delle big del campionato: gli emiliani hanno ottime chance domani di fare bene e certo è tanta la voglia di sorridere ancora e di proseguire la scalata alla classifica, dalla ottava posizione.

Di contro però vi è un Milan ferito, decimato dalle assenze e arrabbiato dopo anche l’ultimo KO rimediato anche in Champions league, che potrebbe aver già condannato Pioli all’eliminazione dal torneo. Il Diavolo domani non sarà un cliente facile: Mihajlovic e i suoi devono fare attenzione. Andiamo allora a controllare da vicino quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Bologna Milan.

BOLOGNA MILAN IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv sarà garantita per Bologna Milan su Sky Sport, perché questa sarà una delle tre partite della giornata di Serie A visibile anche sulla televisione satellitare oltre che sulla piattaforma DAZN, che trasmette in diretta streaming video tutti gli incontri del massimo campionato.

LE PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA MILAN

LE MOSSE DI MIHAJLOVIC

Domani per la bella sfida contro i rossoneri Sinisa Mihajlovic dovrà per forza di cose affidarsi solo ai suoi titolari più in forma. Fissato il consueto 3-4-2-1, ecco che allora il tecnico darà ancora a Medel le chiavi del reparto difensivo, e questo pure verrà accompagnato dal primo minuto da Theate e Soumaoiro: Skorupski sarà al solito sicuro tra i pali. Per il centrocampo del Bologna, pure si faranno avanti domani Svanberg e Dominguez al centro, mentre in corsia ci sarà spazio per Hickey e De Silvestri: attenzione però a Skov Olsen e a Dijks, che rimangono a disposizione dal primo minuto in panchina, come pure a Schouten che dovrebbe recuperare in tempo. Per l’attacco felsineo Mihajlovic poi dovrebbe affidarsi a Arnautovic come prima punta, con Barrow (fresco di gol con i friulani) e Soriano al fianco del attaccante di grande esperienza.

LE SCELTE DI PIOLI

Molto più complicate le scelte di Pioli per le probabili formazioni di Bologna Milan: il tecnico infatti non solo dovrà valutare le condizioni di coloro che sono scesi in campo solo in settimana col Porto ma pure dovrà far fronte a una lunga lista di assenti annunciati. Schierato il consueto 4-2-3-1 ecco che alla fine le mosse dell’allenatore sono quasi obbligate: al centro della difesa Pioli dovrebbe confermare ancora Tomori e Kjaer dal primo minuto, con Calabria e Kalulu schierati come esterni dello schieramento, tenuto conto che Theo Hernandez è ancora indisponibile. Per il centrocampo dovrebbe esserci poi la riconferma di Kessiè e Tonali, anche se Bennacer rimane valida alternativa dalla panchina: sulla linea della trequarti potrebbe invece farsi vedere Krunic, visto che pure Brahim Diaz è out. In attacco rimangono da valutare le condizioni di Ante Rebic e Giroud, come pure di Ibrahimovic: dei tre forse il francese è in pole position per la sfida di domani, accompagnato da Saelemakers (fresco di rinnovo di contratto) e Rafael Leao.

IL TABELLINO

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic All. Mihajlovic.

MILAN (4-2-3-1) Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Kjaer, Calabria; Kessiè, Tonali; Saelemaekers, Kunic, R Leao: Giroud All. Pioli



