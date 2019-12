Probabili formazioni Bologna Milan/ Diretta tv: Kessie o Paquetà in mezzo? (Serie A)

Eccoci all’appuntamento con le probabili formazioni di Bologna Milan: sfida tra due allenatori che sono ex come Stefano Pioli e Sinisa Mihajlovic, alle ore 20:45 di domenica 8 dicembre per chiudere il programma della 15^ giornata di Serie A 2019-2020. Al Dall’Ara si presentano due squadre reduci da vittorie: grande colpo quello del Bologna che, approfittando della crisi del Napoli, è passato al San Paolo allontanando la zona retrocessione e ritrovando una vittoria che mancava da tempo, mentre il Milan ha dato un calcio alle sue difficoltà superando il Parma negli ultimissimi minuti. Il successo maturato al Tardini ha rilanciato i rossoneri verso l’Europa, ma Pioli sa bene che la strada è ancora lunga e certamente non si sono dissipati tutti i dubbi che accompagnano il progetto; vedremo allora quello che succederà domenica sera, intanto possiamo valutare le scelte dei due tecnici analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Bologna Milan.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Bologna Milan verrà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare: tutti gli abbonati potranno seguire questa partita di Serie A su Sky Sport Uno o Sky Sport Serie A (rispettivamente ai numeri 201 e 202 del decoder) ma anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA MILAN

GLI 11 DI MIHAJLOVIC

Reduce dal pesante ko di Udine in Coppa Italia, Mihajlovic affronta Bologna Milan con il consueto 4-2-3-1 ma perde lo squalificato Medel: al posto del cileno arretra dunque Dzemaili, che comporrà la coppia in mediana con l’ex Andrea Poli. Alle loro spalle tornano tutti i titolari: Krejci l’unico confermato rispetto a mercoledì sera (ma attenzione a Denswil), poi Tomiyasu come terzino destro e i due centrali che saranno Bani e Danilo Larangeira, a protezione del portiere Skorupski. Nel reparto offensivo salgono le quotazioni di Skov Olsen, ma il favorito per iniziare la partita come esterno alto a destra rimane Orsolini; dall’altra parte del campo non ha rivali Nicola Sansone, il trequartista in posizione centrale dovrebbe essere Svanberg mentre ad agire come prima punta sarà Palacio, nettamente in vantaggio sulla concorrenza che è rappresentata da Destro, altro ex.

I DUBBI DI PIOLI

Rientrato Paquetà, Pioli ha tutta la rosa a disposizione per Bologna Milan: unica eccezione Duarte, c’è Musacchio che ricompone la coppia titolare con Alessio Romagnoli davanti a Gigio Donnarumma, mentre sono ormai fissate le scelte per i terzini con Andrea Conti a destra e Théo Hernandez a sinistra. A centrocampo è dove sono presenti i dubbi maggiori: Kessie vuole una maglia e potrebbe far scalare lo stesso Paquetà in panchina, sull’altro versante Bonaventura rimane favorito su Krunic che però spera fino all’ultimo di venire scelto, così come Lucas Biglia che però deve nel caso vincere la concorrenza di Bennacer, al momento in vantaggio. Il tridente non prescinderà da Suso e Calhanoglu; il centravanti dovrebbe essere Piatek, ma il polacco non segna da tempo e allora questo potrebbe essere il momento di Rafael Leao, che ha perso minutaggio con il cambio di allenatore.

IL TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorpuski; Tomiyasu, Bani, Danilo Lar., Krejci; A. Poli, Dzemaili; Orsolini, Svanberg, N. Sansone; Palacio

A disposizione: A. Da Costa, M. Sarr, I. Mbaye, Paz, Corbo, Denswil, R. Soriano, Schouten, Skov Olsen, Juwara, Destro

Allenatore: Sinisa Mihajlovic

Squalificati: Medel

Indisponibili: Dijks, Santander

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; A. Conti, Musacchio, A. Romagnoli, T. Hernandez; Paquetà, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu

A disposizione: Reina, An. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Ri. Rodriguez, Kessie, Lucas Biglia, Krunic, Borini, Castillejo, Rafael Leao, Rebic

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: –

Indisponibili: Duarte



