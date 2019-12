Probabili formazioni Bologna Milan/ Quote, Mihajlovic punta tutto su Rodrigo Palacio

Eccoci a esaminare da vicino le probabili formazioni di Bologna Milan, big match della 15^ giornata della Serie A, previsto questa sera alle ore 20,45 tra le mura del Dall’Ara. C’è sempre molta attesa quando si parla delle mosse di Stefano Pioli: il tecnico rossonero sta infatti cercando la quadra dello spogliatoio che ha assunto solo da inizio ottobre e pure solo negli ultimi match ha raccolto i primi dati positivi. E’ tutto ancora da costruire nello schieramento del Diavolo, dove ballottaggi e nuove soluzioni tattiche sono dunque all’ordine del giorno. Non così il Bologna. Mihajlovic ha ormai dato un’identità forte al suo spogliatoio: non vi sono quindi grandi dubbi nello schieramento rossoblu che certo sarà oggi un padrone di casa terribile per il Milan, vista anche la voglia di riscatto dopo il poker incassato in Coppa Italia solo pochi giorni fa. Andiamo allora a controllare da vicino le probabili formazioni di Bologna Milan, per la partita della 15^ giornata di Serie A.

QUOTE E PRONOSTICO

Tenendo anche in considerazione il pronostico di questo match per la Serie A, ecco che pure la snai non esita a consegnare il proprio favore per la vittoria ai rossoneri, benché certo il loro cammino finora non sia stato sempre brillante. Per l’1×2 ecco che il successo del Milan è stato dato a 2,45, contro il più elevato 2,90 fissato per il Bologna: il pari vale 3,35.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA MILAN

LE MOSSE DI MIHAJLOVIC

Per disegnare le probabili formazioni di Bologna Milan, certo oggi Mihajlovic dovrà fare attenzione a qualche assenza di troppo, come quella dello squalificato Medel, o dei lungodegenti Dijks, Soriano e Santander: pure però non sarà impossibile fissare un 11 imponente per il Dall’Ara. Ecco che allora stasera in difesa vedremo ancora Bani e Danilo al centro, con il duo Tomiyasu-Mbaye ai lati: ci sarà spazio invece per la coppia Poli-Dzemaili per il centrocampo emiliano. Sono poi maglie già consegnate anche in attacco, dove la prima punta sarà Palacio e gli esterni offensivi Sansone e Orsolini, anche se certo scalpita Skov Olsen: sulla tre quarti il titolare sarà invece Svanberg,

LE SCELTE DI PIOLI

Dovrebbe essere invece il 4-3-3 il modulo di partenza di Pioli, dove già cominciano a vedersi alcuni suoi prediletti, che bene si sono comportati fino a qua. In questo senso vediamo che nelle probabili formazioni di Bologna Milan, in difesa non mancheranno gli esterni Conti e Theo Hernandez (questo addirittura in gol contro il Parma la settimana scorsa), mentre al centro vi sarà spazio per Musacchio e Romagnoli. Nella mediana a tre imprescindibile è certo Jack Bonaventura: ci sarà poi spazio anche per Paquetà e Bennacer, ma pure Krunic ha ampie possibilità di entrare nelle rotazioni. Sono però maglie più confermate in attacco: Suso, Piatek e Calhanoglu rimangono i titolari per la 15^ giornata di Serie A: è però da tenere d’occhio Leao, che certo sta convincendo il tecnico rossonero anche al centro del tridente offensivo.

IL TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1): 28 Skorupski; 14 Tomiyasu, 13 Bani, 23 Danilo, 15 Mbaye; 31 Dzemaili, 16 Poli; 7 Orsolini, 32 Svanberg, 10 Sansone; 24 Palacio All. Mihajlovic

MILAN (4-3-3): 99 Donnarumma; 12 Conti, 22 Musacchio, 13 Romagnoli, 19 Hernandez; 39 Paquetà, 4 Bennacer, 5 Bonaventura; 8 Suso, 9 Piatek, 10 Calhanoglu All. Pioli



© RIPRODUZIONE RISERVATA