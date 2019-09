Probabili formazioni Bologna Roma/ Diretta tv: torna Zaniolo? (Serie A)

Bologna Roma si gioca alle ore 15.00 di domani pomeriggio, quando le due formazioni scenderanno in campo allo stadio Renato Dall’Ara del capoluogo emiliano per dare vita a una partita valida per la quarta giornata di Serie A. Il Bologna di Sinisa Mihajlovic hanno cominciato benissimo il campionato e con la vittoria di Brescia sono saliti a quota sette punti in classifica. La Roma di Paulo Fonseca invece ha trovato la prima vittoria contro il Sassuolo e adesso va alla ricerca della continuità necessaria per lottare ai vertici del campionato. Con queste premesse si annuncia una partita interessante, di conseguenza andiamo subito a leggere le ultime notizie sulle probabili formazioni di Bologna Roma.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Roma sarà in esclusiva Sky, per la precisione i canali di riferimento saranno Sky Sport Serie A (il numero 202) e Sky Sport 252. Di conseguenza, sempre per gli abbonati alla televisione satellitare sarà garantita anche la diretta streaming video tramite il servizio garantito da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ROMA

LE SCELTE DI MIHAJLOVIC

Nelle probabili formazioni di Bologna Roma, per quanto riguarda i padroni di casa, Sinisa Mihajlovic dovrebbe puntare sul modulo 4-2-3-1. In avanti non dovrebbero esserci dubbi sul terzetto formato da Orsolini, Soriano e Sansone alle spalle della prima punta, ruolo che invece è ancora da assegnare (Palacio favorito). In mediana dovremmo invece vedere Medel e uno tra Dzemaili e Poli, anche se non è pure da escludere la possibilità che il cileno giochi in difesa, dando spazio in mezzo sia allo svizzero sia all’italiano. Nella retroguardia infine, salvo un arretramento di Medel, la soluzione più probabile per il Bologna è la linea a quattro composta da Tomiyasu terzino destro, Bani, Denswil e Dijks a sinistra davanti al portiere Skorupski, uno degli ex della partita.

LE MOSSE DI FONSECA

Passando ai giallorossi, le probabili formazioni di Bologna Roma vedono ancora qualche dubbio da sciogliere per Paulo Fonseca, tra i tanti impegni ravvicinati e qualche infortunato di troppo. La soluzione più probabile è comunque un 4-2-3-1 nel quale in porta ci sarà spazio per Pau Lopez; davanti a lui difesa a quattro con Florenzi terzino destro (insidiato però da Spinazzola), Fazio e Mancini coppia centrale e Kolarov a sinistra; in mediana Veretout e Cristante, anche se resta valida la soluzione Diawara al posto del francese; sulla trequarti ecco il ritorno dal primo minuto di Zaniolo, poi Pellegrini e Mkhitaryan (con Kluivert possibile jolly) alle spalle dell’unica punta, che sarà invece naturalmente Dzeko.

IL TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Dijks; Dzemaili, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic.

A disposizione: Da Costa, Sarr, Paz, Mbaye, Corbo, Svanberg, Krejci, Poli, Schouten, Santander, Destro, Skov Olsen.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Danilo.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Mancini, Kolarov; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Santon, Cetin, Juan Jesus, Spinazzola, Pastore, Kluivert, Diawara, Antonucci, Kalinic.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Perotti, Under, Zappacosta, Smalling.



