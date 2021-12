Probabili formazioni Bologna Roma/ Quote, pochi i dubbi di Mihajlovic

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ROMA: CHI IN CAMPO OGGI?

Spazio alle probabili formazioni di Bologna Roma, sfida per la 15^ giornata di Serie A che pure si accenderà solo quest’oggi alle ore 18.30 tra le mura Dell’Ara. Dopo il successo seguito sullo Spezia solo pochi giorni fa, deciso dal gol di Arnautovic, la squadra di Mihajlovic è ancora protagonista tra le mura di casa, impaziente di ottenere l’impresa contro la Lupa e dunque di proseguire nella sua scalata ai gradini più interessanti della classifica di campionato.

Pure a dar fastidio questa sera è proprio la Roma di Mourinho, che dopo due scivoloni con Milan e Venezia sta finalmente recuperando terreno. Il successo ottenuto sul Torino di domenica scorsa ha dato certo qualche sicurezza in più alla squadra giallorossa che tormentata dagli infortuni, fatica a trovare una certa continuità di risultati. Chissà che possa venire nuova conferma per lo Special One dal Dall’Ara oggi: vediamo dunque quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Bologna Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del match di Serie A non esitiamo a concedere ai giallorossi il favore del pronostico: per l’1×2 del match poi il portale di scommesse Snai ha fissato a 3.05 il successo del Bologna contro il più basso 2.25 per la Roma, mentre il pareggio vale 3.50.

LE PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ROMA

LE MOSSE DI MIHAJLOVIC

Per le probabili formazioni di Bologna Roma, ecco che Mihajlovic dovrebbe dare di nuovo fiducia al 3-4-2-1 visto di recente: pure potrebbero esserci alcune novità rispetto all’11 che ha superato lo Spezia solo pochi giorni fa. Ecco infatti che già in difesa si accende il ballottaggio tra Theate e il ristabilito Bonifazi: il reparto in ogni caso vedrà dal primo minuto anche Medel e Soumaoro, mentre avremo Skorupski come titolare tra i pali. A centrocampo poi sono chance per Skov Olsen, che potrebbe dunque collocarsi sull’esterno destro del reparto: qui avremo pure al centro Svanberg e Dominiguez (Schouten è ancora fuori), mentre sarà uno tra Hickey e Djks a presidiare la corsa mancina. Pochi dubbi nell’attacco rossoblu: indispensabile Arnautovic come prima punta, con Barrow e Soriano alle sue spalle.

LE SCELTE DI MOURINHO

Classico 3-4-2-1 per Jose Mourinho, che pure nella 15^ giornata du Serie A dovrà ancora fare a meno del capitano Pellegrini, fermato da un problema muscolare. Nel reparto a 4 a centrocampo della Roma dunque sono chance dal primo minuto per Karsdorp ed El Shaarawy sull’esterno, mentre al centro, oltre al titolare Vereotout, ci sarà spazio per uno tra Diawara e Darboe. Per l’attacco della Lupa ancora spazio Mkhitaryan e Zaniolo, con Tammy Abraham sempre prima punta titolare. Poche novità infine nella difesa: saranno infatti straordinari per Chris Smalling, e accanto all’inglese pure oggi dovremmo avere dal primo minuto Ibanez e Mancini.

IL TABELLINO

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Skov Olsen, Svanberg, Dominiguez, Hichey; Soriano, Barrow; Arnautovic All. Mihajlovic

ROMA (3-4-2-1): R Patricio: Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Diawara, El Shaarawy; Mkhitaryan, Zaniolo; Abraham All. Mourinho.



