Probabili formazioni Borussia Dortmund Chelsea/ Diretta tv: novità Blues

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund Chelsea ci permettono di presentare una partita che sarà sicuramente stuzzicante per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, con i riflettori che sono accesi soprattutto sugli ospiti inglesi del Chelsea, che stanno vivendo una stagione paradossale. Da un lato i londinesi sono i mattatori assoluti del mercato internazionale, anche a gennaio (Enzo Fernandez e Joao Felix); dall’altro, in Premier League sono messi male e forse l’unica possibilità per giocare in Champions League anche l’anno prossimo sarà… vincere l’edizione in corso!

Il Borussia Dortmund proverà quindi ad approfittare di queste difficoltà degli inglesi: i gialloneri sono sempre una bella realtà del calcio europeo, hanno esperienza e talento e proveranno a mettere ulteriore pressione al Chelsea sfruttando il fattore campo, che nel meraviglioso scenario del Westfalen Stadion non è mai un dettaglio trascurabile. Tutto questo premesso, andiamo allora a scoprire tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Borussia Dortmund Chelsea.

Ricordiamo nel frattempo che Borussia Dortmund Chelsea sarà visibile in diretta streaming video in esclusiva tramite Amazon Prime Video, che ha selezionato questa come partita del mercoledì di Champions League da trasmettere sulla propria piattaforma. Servirà naturalmente una connessione ad Internet, dunque la diretta tv sarà possibile solo tramite televisori a ciò attrezzati, e naturalmente con abbonamento Amazon Prime Video.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund Chelsea potrebbero vedere l’allenatore dei padroni di casa gialloneri Edin Terzic intenzionato a schierare un modulo 3-5-2. Ipotizziamo in questo caso come undici titolari innanzitutto Kobel in porta e davanti a lui i tre difensori Passlack, Hummels e Schlotterbeck; nel folto centrocampo a cinque ecco invece da destra a sinistra Adeyemi, Salih Özcan, l’ex bianconero Emre Can, la stellina Bellingham per il quale ogni confronto con le big inglesi è sempre speciale, infine Reyna per completare il reparto alle spalle dei due attaccanti, che domani sera potrebbero essere Haller e Modeste dal primo minuto per il Borussia Dortmund padrone di casa.

Con tutta la scelta a disposizione di Graham Potter, le probabili formazioni di Borussia Dortmund Chelsea ci offrono diverse opzioni per quanto riguarda i Blues. Scegliamo allora un’ipotesi con il modulo 4-2-3-1, pur sapendo che potrebbero esserci anche altre validissime alternative: in porta giocherà Kepa; in difesa il quartetto più verosimile dovrebbe vedere titolari Azpilicueta, Thiago Silva, Koulibaly e Chilwell da destra a sinistra; dalla mediana in su i dubbi crescono, noi scegliamo la coppia con il nuovo acquisto Enzo Fernandez al fianco dell’ex nerazzurro Kovacic per poi dare spazio sulla trequarti a Mount, l’altro nuovo arrivo Joao Felix e Sterling da destra a sinistra, alle spalle del centravanti che potrebbe essere l’ex di turno Aubameyang.

BORUSSIA DORTMUND (3-5-2): Kobel; Passlack, Hummels, Schlotterbeck; Adeyemi, Salih Özcan, Emre Can, Bellingham, Reyna; Haller, Modeste. All. Terzic.

CHELSEA (4-2-3-1): Kepa; Azpilicueta, Thiago Silva, Koulibaly, Chilwell; Fernandez, Kovacic; Mount, Joao Felix, Sterling; Aubameyang. All. Potter.











