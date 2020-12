Probabili formazioni Borussia Dortmund Lazio/ Quote, torna Milinkovic Savic titolare!

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND LAZIO: CHI IN CAMPO OGGI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Borussia Dortmund Lazio, sfida per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League, attesa questa sera al Signal Induna Park per le ore 21.00. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Favre come di Inzaghi per questo big match che potrebbe decidere le sorti del girone F, dove le due squadre sono ai primi gradini, separate da un solo punto: entrambi i club non dovrebbero avere problemi a qualificarsi per gli ottavi di finale, ma rimane ancora da capire il “come”. Il pass da primo del girone è obbiettivo ambizioso per Inzaghi, e la Lazio è intenzionata a perseguirlo con decisione: naturale dunque che serva oggi vincere e con un ottimo risultato. Non meno motivati però saranno i gialloneri, guidati da un sempre eccezionale Haaland. Sarà dunque oggi sfida da non perdersi: andiamo allora a veder che hanno preparato i due allenatori per le probabili formazioni di Borussia Dortmund Lazio, alla vigilia del fischio d’inizio.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del big match per la Champions league, non facciamo fatica a consegnare ai tedeschi il favore del pronostico, benchè questi siano stati sconfitti per 3-1 nel match di andata. Pure il portale Eurobet per l’1×2 ha segnato a 1.62 il successo del Borussia Dortmund, contro il più alto 4.90 fissato per la Lazio: il pari vale la quota di 4.35.

LE PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND LAZIO

LE MOSSE DI FAVRE

Per le probabili formazioni di Borussia Dortmund Lazio Favre dovrebbe fissare un buon 4-2-3-1 pieno di titolari, quelli chiaramente che saranno a disposizione. Alla vigilia del big match della Champions league infatti il tecnico giallonero conta alcuni assenti di gran livello come Meunier (che pochi giorni fa ha lasciato il campo zoppicando), Schulz e Schmelzer. Pure questa sera dovremmo vedere pronti dal primo minuto Morey e Guerreiro in corsia con Hummels e Akanji collocati al centro del reparto arretrato, davanti al solito Burke, fedele tra i pali. Per la mediana si faranno avanti come al solito Witsel e Bellingham, mentre toccherà a Hazard a collocarsi più avanti sulla tre quarti. Per l’attacco del Dortmund sono infine maglie già consegnate: Sancho e Reyna si sposteranno ai lati del reparto, mentre sarà Haaland, primo bomber della Champions league, la prima punta titolare.

LE SCELTE DI INZAGHI

Per il big match, pure Inzaghi dovrebbe scommettere solo su i suoi titolari più in forma per disegnare le probabili formazioni di Borussia Dortmund e Lazio: pure ricordiamo che in questi giorni il tecnico piacentino ha pure ritrovato Luiz Felipe e Milinkovic Savic, dopo alcuni giorni di stop. Fissato il 3-5-2, ecco che il brasiliano sarà dunque titolare questa sera, in compagnia di Acerbi e Radu, mentre sarà Strakosha a collocarsi tra i pali. Per la mediana sono possibili soluzioni differenti, ma questa sera in Germania dovrebbero essere titolari dal primo minuto Milinkovic Savic e Lucas Leiva e Luis Alberto: saranno invece Lazzari e Marusic a completare il reparto sull’esterno. Ben pochi dubbi poi per quanto riguarda l’attacco della Lazio con Immobile e Correa ancora titolari, anche dopo il KO rimediato contro l’Udinese pochi giorni fa in campionato.

IL TABELLINO

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki; Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro; Witsel, Bellingham; Sancho, Hazard, Reyna; Haaland. All. Lucien Favre.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, ImmobileAll.: Simone Inzaghi



