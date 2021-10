PROBABILI FORMAZIONI BOSNIA ERZEGOVINA ITALIA U21/ Quote, volti nuovi in casa azzurra

PROBABILI FORMAZIONI BOSNIA ERZEGOVINA ITALIA U21: I VOLTI NUOVI

Non li abbiamo inseriti nelle prime scelte del ct Nicolato per le probabili formazioni di Bosnia Erzegovina Italia U21, ma certo vale ora la pena spendere due parole anche sui volti nuovi della selezione azzurra. Per questa finestra di ottobre per le qualificazioni agli Europei, ecco che sono due i debuttanti in nazionale e dunque il difensore del Crotone Simone Canestrelli e il portiere del Vicenza Samuel Pizzignacco. Il primo è difensore centrale classe 2000, in prestito al club rossoblu dopo aver cominciato la stagione 2021-22 con la maglia dell’Empoli in Serie B (e dove ha messo da parte già 6 presenze e due gol).

Per Canestrelli sono poche presenze con le maglie della nazionali giovanili, ma di queste tre sono occorse con l’Under 19, dove pure ha collezionato una rete. Il secondo è il numero 1 classe 2001 di tono quest’anno al Vicenza dopo una stagione in prestito al Legnago (club di Serie C): per Pizzignacco si contano in stagione già diverse presenze in campo sia nel campionato cadetto che in Coppa Italia, con numeri interessanti, che hanno ben convinto dunque lo stesso Nicolato. (agg Michela Colombo)

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del big match per le qualificazioni a Euro 2023 non esitiamo a dare agli azzurrini il favore del pronostico. Il portale di scommesse Eurobet poi per l’1×2 del match ha fissato a 7.25 il successo della Bosnia Erzegovina, contro il più basso 1.40 assegnato alla vittoria dell’Italia Under 21: il pareggio ha ottenuto la quotazione di 4.30.

CHI IN CAMPO OGGI?

Si accenderà oggi alle ore 17.30 la sfida tra Bosnia Erzegovina e Italia U21 per le qualificazioni agli Europei di categoria: andiamo dunque ad esaminare le probabili formazioni di tale incontro, il più atteso per il girone F. Dopo aver fatto bottino pieno nelle prime due sfide contro Lussemburgo e Montenegro, la squadra di Nicolato è pronta a proseguire su questo trend vincente contro la nazionale under 21 di Slobodan Starcevic, che invece non ha raccolto poi grandi soddisfazioni di questo torneo di qualificazione per Euro 2023.

Pur con un KO e due pareggi fin qui messi da parte, la formazione bosniaca rimane rivale da non sottovalutare per i nostro azzurrini, che pure si presentano in campo in ottima condizione generale e con tanti giocatori che pure con i club stanno calcando campi molto importanti anche in Serie A. È dunque 11 importante quello che presenterò Nicolato questo pomeriggio a Zenica: andiamo a vedere nel dettaglio quali saranno le mosse per le probabili formazioni di Bosnia Erzegovina Italia U21.

LE PROBABILI FORMAZIONI BOSNIA ERZEGOVINA ITALIA U21

LE MOSSE DI STARCEVIC

Per le probabili formazioni di Bosnia Erzegovina Italia U21 siamo ben sicuri che il ct Starcevic oggi punterà solo su i suoi giocatori più in forma: la squadra è ancora digiuna di vittorie e il rivale è ben temibile. Fissato il 4-2-3-1 di partenza ecco che avremo oggi Nikola Cetkovic tra i pali , mentre in difesa di faranno ancora avanti Nikic, Barisic, Milojevic e Dedic, che pure erano stati titolari contro la Svezia durante la finestra di settembre. Per la mediana a due i preferiti del ct dovrebbero essere Begic e Igor Savic, mentre toccherà a Basic coprire il ruolo sulla linea della trequarti. Per l’attacco rimane indispensabile un bomber come Anes Masic, in forza anche Zrinjski Mostar: il bomber sarà poi oggi affiancato da Drljo e Kolasin, anche se dalla panchina scalpita Milan Savic.

LE SCELTE DI NICOLATO

Spazio a un più classico 4-3-3 invece per gli azzurrini di Nicolato, che pure scenderanno in campo con undici appena rimaneggiato. Pronto Russo tra i pali, ecco che oggi pomeriggio in difesa subito si faranno avanti Lovato e Carboni per il centro del reparto, mentre in corsia avremo Cambiaso e Udogie, questo però in dubbio con il romanista Calafiori. Per il reparto a centrocampo rimane indispensabile un giocatore come Sandro Tonali, che fin qui sta facendo molto bene in stagione con il Milan: al fianco del mediano ecco anche Ricci e Rovella, anche se non mancano soluzioni alternative. In attacco sarà poi ballottaggio tra Colombo e Piccoli per la prima punta, con Lucca possibile sorpresa: Cancellieri e e Vignato dovrebbero completare lo schieramento dal primo minuto.

IL TABELLINO

BOSNIA U21 (4-2-3-1): Cetkovic; Dedic, Milojevic, Barisic, Nikic; Begic, I Savic; Drljo, Basic, Kulasin; Masic. All. Starcevic

ITALIA U21 (4-3-3): Russo; Cambiaso, Lovato, Carboni, Udogie; Rovella, Tonali, Ricci; Cancellieri, Piccoli, Vignato. All Nicolato



