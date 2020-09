Probabili formazioni Bosnia Polonia/ Quote, Milik torna titolare? (Nations League)

Con le probabili formazioni di Bosnia Polonia andiamo ad analizzare le scelte dei due allenatori per la partita che, alle ore 20:45 di lunedì 7 settembre presso lo Stadion Bilino Polje di Zenica, è valida per il gruppo 1 della Lega A in Nations League 2020-2021. Nella seconda giornata del raggruppamento ritroviamo i balcanici, che hanno appena pareggiato in Italia; buon risultato per la nazionale di Dusan Bajevic che, avendo mancato la qualificazione ai prossimi Europei, va a caccia di gloria e sa di potersi giocare la Final Four di questa Nations League a patto che inizi a fare risultati pieni almeno in casa.

La Polonia ha perso in Olanda, ma di misura: priva del suo bomber Robert Lewandowski deve fare di necessità virtù e provare comunque a impensierire l’avversaria di stasera, cosa possibile visto che stiamo comunque parlando di una nazionale di livello. Aspettando che la partita del gruppo 1 prenda il via, proviamo ad analizzare meglio in che modo le due nazionali potrebbero essere disposte sul terreno di gioco di Zenica, leggendo insieme nel dettaglio le probabili formazioni di Bosnia Polonia.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato le sue previsioni per Bosnia Polonia, con quote che indicano nella nazionale di casa la favorita: per un’incollatura però, perché il segno 1 per la sua vittoria vale 2,70 volte la somma puntata mentre il segno 2 per il successo degli ospiti vi farebbe guadagnare 2,75 volte quanto messo sul piatto. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,10 volte la giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI BOSNIA POLONIA

LE SCELTE DI BAJEVIC

Per le probabili formazioni di Bosnia Polonia, Bajevic potrebbe affidarsi agli undici che hanno pareggiato contro gli azzurri: in porta dunque Sehic rimane favorito su Begovic, con una difesa a quattro nella quale Bicakcic insidia la maglia di Sanicanin che tendenzialmente dovrebbe comunque iniziare al fianco di Sunjic. Sugli esterni bassi andranno a giocare Cipetic e Kolasinac; spazio poi ad una linea mediana che sarà composta da due giocatori adibiti soprattutto alla rottura del gioco avversario, questa volta Besic potrebbe avere la meglio su Cimirot mentre al fianco ci sarà Hadziahmetovic. La qualità e il palleggio arriveranno dalla trequarti, dove operano Visca e Hodzic come laterali che hanno però licenza di accentrarsi e guardare costantemente la porta; tra di loro ci sarà Gojak, di fatto il trequartista della squadra che sarà a servizio del capitano e goleador Edin Dzeko.

GLI 11 DI BRZECZEK

Jerzy Brzeczek affronta Bosnia Polonia con un 4-4-1-1, che però potrebbe essere 4-4-2: Milik, in panchina in Olanda, dovrebbe affiancare Piatek in attacco e questo porterebbe Zielinski a occupare una posizione più arretrata, vale a dire al centro del campo oppure largo su una delle due corsie. Qui, Jozwiak e Szymanski sono comunque favoriti; la sensazione allora è che il centrocampista del Napoli giocherà in mezzo facendo coppia con Krychowiaki, a meno che non torni buono Linetty che effettivamente potrebbe operare in qualità di regista in mezzo. In difesa invece Bereszynski sarà titolare a destra o a sinistra, dipende dal ballottaggio aperto tra Kedziora e Rybus per occupare l’altro spot sulle fasce; in mezzo la coppia sarà composta da Glik, che ha la fascia da capitano al braccio, e Bednarek che rimane in vantaggio su Bochniewicz. Anche in porta la scelta di Brzeczek sembra fatta: Szczesny è sempre favorito sia su Fabianski, con il quale comunque il testa a testa è generalmente aperto, che sull’estremo difensore della Fiorentina Dragowski.

IL TABELLINO

BOSNIA (4-2-3-1): Sehic; Cipetic, Sunjic, Sanicanin, Kolasinac; Besic, Hadziahmetovic; Visca, Gojak, Hodzic; Dzeko

Allenatore: Dusan Bajevic

POLONIA (4-4-2): Szczesny; Bereszkynski, Glik, Bednarek, Rybus; Jozwiak, Krychowiak, Linetty, Zielinski; Milik, Piatek

Allenatore: Jerzy Brzeczek



