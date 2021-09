Probabili formazioni Brasile Argentina/ Diretta tv, si rivedono Dani Alves e Dybala!

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE ARGENTINA: CHI GIOCA A RECIFE?

Con le probabili formazioni di Brasile Argentina torniamo a parlare della sfida infinita: questa volta il grande classico si gioca alle ore 21:00 (italiane) di domenica 5 settembre, presso Recife. Match di andata nel girone sudamericano delle qualificazioni ai Mondiali 2022: in questi giorni tante nazionali sono all’opera per strappare il pass che garantisce la fase finale del torneo, e qui si gioca una partita spettacolare e resa ancor più interessante dal contesto. Infatti, l’ultima volta che abbiamo visto Brasile Argentina era luglio, ed era la finale di Copa America: il gol di Angel Di Maria aveva regalato all’albiceleste un trionfo che mancava da 28 anni e ora la Seleçao, prima nel suo girone delle qualificazioni, va a caccia di riscatto.

Tanti volti anche nuovi o grandi ritorni (dopo due anni si rivede Paulo Dybala), da vedere cosa decideranno di fare i due CT ma chiaramente lo spettacolo è garantito a prescindere, come sempre quando ci sono incroci di questo tenore. Mettiamoci dunque comodi, e parliamo in maniera più approfondita delle probabili formazioni di Brasile Argentina provando a ipotizzare quali potrebbero essere i giocatori che inizieranno questa spettacolare partita delle qualificazioni ai Mondiali 2022 per il girone sudamericano.

BRASILE ARGENTINA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Brasile Argentina non dovrebbe essere disponibile sui canali della nostra televisione: in Italia infatti non è prevista la trasmissione delle partite valide per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2022. Non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video, dunque per tutte le informazioni utili del caso potrete eventualmente riferirvi al sito ufficiale della FIFA – all’apposita sezione – o agli account social della CONMEBOL (la federazione sudamericana) o delle due nazionali che si affrontano domenica sera, in particolare sulle pagine Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE ARGENTINA

LE SCELTE DI TITE

Tite ha le idee abbastanza chiare circa le probabili formazioni di Brasile Argentina: il suo modulo per il super classico è un 4-3-3, da decidere se in porta ci sarà Alisson o Ederson (di fatto sono entrambi titolari), in difesa interessante il ritorno di Dani Alves che potrebbe essere titolare a destra, spostando Danilo a sinistra. In mezzo come difensori centrali il CT dovrebbe puntare su Thiago Silva e Marquinhos, che a lungo sono stati compagni di reparto nel Psg; a centrocampo comanda chiaramente Casemiro che fa il perno centrale, ai suoi lati potremmo vedere Fred e Paquetà che ha iniziato bene la stagione nel Lione, e sta provando a rilanciarsi anche in campo internazionale.

Davanti chiaramente c’è abbondanza: in Copa America Tite ha puntato molto su Richarlison, sicuramente uno dei titolari nel tridente sarà Neymar e poi lo schieramento potrebbe essere completato da Roberto Firmino e Gabriel Jesus, in campo contemporaneamente con uno dei due ad allargarsi a destra. Verosimilmente l’attaccante del Manchester City, già abituato a farlo sotto i dettami di Pep Guardiola.

GLI 11 DI SCALONI

Lionel Scaloni ha vinto la Copa America con una sorta di 4-4-2 mascherato, che nei fatti somiglia molto più a un 4-2-3-1 ed è il modulo che dovrebbe essere schierato a Recife per Brasile Argentina: in porta se la gioca anche Musso ma il titolare dovrebbe essere Emiliano Martinez, poi in difesa dovremmo vedere Cristian Romero affiancato a Otamendi o German Pezzella con due esterni che sarebbero Gonzalo Montiel, in competizione con Nahuel Molina, e Tagliafico che appare in vantaggio su Marcos Acuna.

A centrocampo le scelte non mancano certamente: si dovrebbe puntare nuovamente su De Paul e Leandro Paredes, a quel punto alzando la posizione di Lo Celso che andrebbe a giocare come trequartista centrale, stretto tra Nico Gonzalez e naturalmente Messi che partirebbe dalla destra. Come prima punta c’è Lautaro Martinez: il 4-2-3-1 di Scaloni potrebbe essere questo, ovviamente però con grandi nomi tra i convocati è sempre possibile che le scelte del CT della Seleccion siano altre…

IL TABELLINO

BRASILE (4-3-3): Alisson; Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo; Fred, Casemiro, Paquetà; Gabriel Jesus, Firmino, Neymar. Allenatore: Tite

ARGENTINA (4-2-3-1): E. Martinez; G. Montiel, C. Romero, Otamendi, Tagliafico; L. Paredes, De Paul; Messi, Lo Celso, N. Gonzalez; L. Martinez. Allenatore: Lionel Scaloni



