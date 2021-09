Risultati qualificazioni Mondiali 2022, classifiche/ Diretta gol live score dei match

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022: SI TORNA A GIOCARE!

I risultati delle qualificazioni Mondiali 2022 tornano a farci compagnia dopo 5 mesi: mercoledì 1 settembre si torna a giocare con quella che è la quarta giornata della zona europea. Saranno impegnati 5 gironi per un totale di 13 partite: programma davvero fitto per il cammino verso la fase finale in Qatar. Il rientro dalle vacanze quest’anno è particolare, perché abbiamo vissuto gli Europei spostati di 12 mesi causa Pandemia: alcune delle nazionali in campo questa sera sono state impegnate in quella manifestazione e dunque cercano riscatto o conferme.

In termini più generali invece possiamo dire che i risultati delle qualificazioni Mondiali 2022 attesi per questo mercoledì inaugurano tre turni che verranno giocati durante questa sosta dei principali campionati; in alcuni gironi, in particolare quelli composti da sole 5 nazionali (A e D in questo caso) gli esiti delle partite potrebbero essere particolarmente importanti e determinanti. Tra poco comunque si gioca, quindi vedremo subito cosa aspettarci: possiamo metterci comodi, e iniziare a fare una valutazione sui risultati delle qualificazioni Mondiali 2022.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022: IL CONTESTO E LA SITUAZIONE

Cosa dire dunque per i risultati delle qualificazioni Mondiali 2022? Non si giocava in questo contesto, cioè quello del cammino verso la fase finale in Qatar, dalla fine di marzo, ma parecchie delle nazionali che vedremo in campo (anche stasera) sono reduci dagli Europei. Ci sono per esempio Francia, Portogallo e Olanda a tenerci compagnia nel primo giorno di questa finestra di settembre: per tutte e tre l’eliminazione agli ottavi degli Europei, seppur maturata in contesti diversi e contro avversari differenti, è stata una delusione per quelle che erano le premesse (i lusitani difendevano il titolo, i Bleus erano i favoriti numero uno, gli Orange erano dati in forte crescita e con tanta qualità).

Per contro è stata straordinaria la semifinale centrata dalla Danimarca, partita con il terribile malore accusato da Eriksen e due sconfitte nelle prime due partite ma capace poi di andare oltre le difficoltà e arrivare fino alla Top 4, tenendo anche testa all’Inghilterra nel loro stadio. Altre nazionali ovviamente agli Europei non c’erano, e vanno a caccia di riscatto immediato: tra quelle che un tempo sono state in vista ma ora hanno calato troviamo in particolar modo la Norvegia, che potrebbe tornare grande sotto la guida di un fenomenale attaccante come Erling Haaland, la maggiore speranza di una federazione che vuole rimettere piede nella fase finale di un grande torneo e farlo abbastanza presto. Per il resto, vedremo cosa ci racconteranno i risultati delle qualificazioni Mondiali 2022…

GRUPPO A

Ore 20:45 Lussemburgo Azerbaijan

Ore 20:45 Portogallo Irlanda

CLASSIFICA: Portogallo 7, Serbia 7, Lussemburgo 3, Irlanda 0, Azerbaijan 0

GRUPPO D

Ore 16:00 Kazakhstan Ucraina

Ore 20:45 Francia Bosnia

CLASSIFICA: Francia 7, Ucraina 3, Finlandia 2, Bosnia 1, Kazakhstan 1

GRUPPO F

Ore 20:45 Far Oer Israele

Ore 20:45 Moldavia Austria

Ore 20:45 Danimarca Scozia

CLASSIFICA: Danimarca 9, Scozia 5, Israele 4, Austria 4, Far Oer 1, Moldavia 1

GRUPPO G

Ore 20:45 Lettonia Gibilterra

Ore 20:45 Norvegia Olanda

Ore 20:45 Turchia Montenegro

CLASSIFICA: Turchia 7, Olanda 6, Montenegro 6, Norvegia 6, Lettonia 1, Gibilterra 0

GRUPPO H

Ore 20:45 Malta Cipro

Ore 20:45 Slovenia Slovacchia

Ore 20:45 Russia Croazia

CLASSIFICA: Croazia 6, Russia 6, Slovacchia 5, Cipro 4, Slovenia 3, Malta 1



