Probabili formazioni Brescia Roma/ Diretta tv: fuori Mkhitaryan e Cristante

Brescia Roma si giocherà domani sera alle ore 19.30, quando le due formazioni scenderanno in campo per dare vita a uno dei tre anticipi della 32^ giornata di Serie A. Sfida tra due squadre che hanno deluso e che sono lontane dai rispettivi obiettivi di inizio campionato: con la sconfitta di Torino il Brescia è sempre più vicino alla retrocessione, mentre la Roma ha respirato grazie alla vittoria contro il Parma, ma ormai l’obiettivo massimo sembra essere la qualificazione alla prossima Europa League provando ad evitare i preliminari. Questo comunque significa che la posta in palio è elevata sia per le Rondinelle sia per i giallorossi e di conseguenza per tutti questi motivi è molto interessante scoprire quali siano le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Brescia Roma: che cosa ci proporranno domani sera i due allenatori Diego Lopez e Paulo Fonseca?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Brescia Roma sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare in esclusiva per tutti gli abbonati: bisognerà andare su Sky Sport Serie A, canale che trovate al numero 202 del vostro decoder, o in alternativa utilizzare l’applicazione Sky Go che permette la visione della partita in diretta streaming video senza costi aggiuntivi per mezzo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA ROMA

LE SCELTE DI LOPEZ

Nelle probabili formazioni di Brescia Roma, le Rondinelle dovrebbero scendere in campo con un 4-3-1-2 nel quale tuttavia Diego Lopez deve ancora sciogliere qualche ballottaggio. In porta certamente Joronen, in difesa è prevedibile Sabelli come terzino destro, inoltre nella coppia centrale dovrebbe rientrare Chancellor ed è dunque possibile che al suo fianco giochi il giovanissimo Papetti facendo invece scivolare Mateju a sinistra, dove entrerà in ballottaggio con l’altro giovane Semprini. A centrocampo potremmo vedere il terzetto formato da Bjarnason, Tonali e Dessena, con Spalek possibile alternativa come mezzala e Viviani che invece è l’alternativa a Tonali in cabina di regia; altro nome caldo è Zmrhal, che però potrebbe anche giocare come trequartista in supporto alla coppia di attaccanti certamente formata da Torregrossa e Donnarumma.

LE MOSSE DI FONSECA

Sulla sponda giallorossa, le probabili formazioni di Brescia Roma sono condizionate dalle squalifiche di Cristante e Mkhitaryan. Ipotizzando la conferma del modulo 3-4-2-1 visto mercoledì sera contro il Parma, il terzetto difensivo davanti a Pau Lopez dovrebbe dunque essere formato da Ibanez, Fazio e Mancini, considerando che Smalling sarà ancora indisponibile. A centrocampo l’assenza di Cristante (che due giorni fa era slittato in difesa) spiana le porte alla conferma di Veretout e Diawara come coppia centrale, mentre c’è un doppio ballottaggio sulle fasce: Zappacosta-Bruno Peres a destra e Kolarov-Spinazzola a sinistra. Volendo si potrebbe anche arretrare Pellegrini in mediana, ma per Lorenzo è probabile una maglia sulla trequarti, dove se la giocano anche Carles Perez, Perotti e Under, con il primo leggermente favorito per completare la coppia alle spalle di Dzeko, confermato come prima punta.

IL TABELLINO

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Papetti, Mateju; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, Donnarumma. All. Lopez.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Cistana, Bisoli.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Fazio, Mancini; Zappacosta, Veretout, Diawara, Kolarov; Carles Perez, Pellegrini; Dzeko. All. Fonseca.

Squalificati: Cristante, Mkhitaryan.

Indisponibili: Smalling, Santon.



