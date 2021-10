Probabili formazioni Bulgaria Irlanda del Nord/ Quote: moduli speculari

PROBABILI FORMAZIONI BULGARIA IRLANDA DEL NORD: CHI GIOCA OGGI?

Con le probabili formazioni di Bulgaria Irlanda del Nord possiamo parlare della partita che stasera si giocherà nel girone C delle qualificazioni europee ai Mondiali Qatar 2022, che è lo stesso dell’Italia, la quale in realtà non dovrebbe essere troppo interessata all’esito di questa partita tra due squadre appaiate a quota 5 punti in classifica nel girone degli Azzurri, che dunque dovrebbero giocare soprattutto per l’onore, con ben poche speranze di lottare pure per il secondo posto che varrebbe il passaggio ai playoff.

La Bulgaria infatti ha subito sabato una inattesa sconfitta sul campo del fanalino di coda Lituania, una doccia fredda che di fatto ha azzerato le speranze dei bulgari. L’Irlanda del Nord invece potrebbe avere una speranza in più perché ha giocato finora una partita in meno, ma pure per i britannici sabato la sconfitta contro la Svizzera ha drasticamente ridotto le speranze. Tutto questo premesso, scopriamo le ultime notizie circa le probabili formazioni di Bulgaria Irlanda del Nord.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo adesso uno sguardo anche al pronostico su Bulgaria Irlanda del Nord in base alle quote dell’agenzia Snai. Sulla carta regna l’incertezza, infatti il segno 1 è quotato a 2,70 mentre con il segno 2 si sale di un soffio a quota 2,75 e in caso di pareggio ecco che il segno X varrebbe 2,90 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI BULGARIA IRLANDA DEL NORD

LE MOSSE DI PETROV

Nelle probabili formazioni di Bulgaria Irlanda del Nord, l’allenatore di casa Petrov dovrebbe schierare i suoi uomini secondo un modulo 4-4-2 e questi possibili titolari: Lukov tra i pali; davanti a lui la difesa a quattro formata da Antov, Petko Hristov, Andrea Hristov e Bozhikov da destra a sinistra; a centrocampo altra linea a quattro con Despodov, Nedelev, Vitanov e Malinov; infine i due titolari in attacco per la Bulgaria dovrebbero essere Yomov e Iliev.

LE SCELTE DI BARRACLOUGH

Sul fronte ospite, ecco che le probabili formazioni di Bulgaria Irlanda del Nord ci dovrebbero riservare da parte del c.t. Barraclough uno speculare modulo 4-4-2: tra i possibili titolari ecco Farrell in porta, protetto dalla difesa a quattro che dovrebbe essere formata da Ballard, Cathcart, Brown e Lewis. A centrocampo dovremmo invece vedere da destra a sinistra Smith, McCann, Davis e Thompson, infine in attacco i due titolari dovrebbero essere Lavery e Washington.

IL TABELLINO

BULGARIA (4-4-2): Lukov; Antov, P. Hristov, A. Hristov, Bozhikov; Despodov, Nedelev, Vitanov, Malinov; Yomov, Iliev. All. Petrov.

IRLANDA DEL NORD (4-4-2): Farrell; Ballard, Cathcart, Brown, Lewis; Smith, McCann, Davis, Thompson; Lavery, Washington. All. Baraclough.



